Rimini, la Recanatese è la chiave di svolta

di Donatella Filippi

"Più ci avviciniamo alla fine e più le partite pesano". E quella di oggi contro la Recanatese pesa parecchio. Lo sa Marco Gaburro. Anche perché precede la gara che il Rimini giocherà con la Reggiana la prossima settimana, sempre al ‘Neri’. Ma è utile fare un passo alla volta dei sei che portano alla fine della regular season. "La Recanatese è una squadra che ha fatto un girone di ritorno da quinto posto, come numeri – mette subito in guardia tutti l’allenatore del Rimini – però è ancora comunque molto vicina alla quintultima posizione, ha appena perso in casa, e quindi sarà una partita mentalmente molto tirata". Resta il fatto, non secondario, che i biancorossi hanno bisogno come l’aria di ritrovare la vittoria in casa. Cosa che non accade dall’11 dicembre. Troppo. "E’ troppo importante per noi fare bene pensando poi alla volata finale – guarda anche più lontano Gaburro – Ripartiamo dal secondo tempo giocato, proprio al ‘Neri’ contro il Pontedera. Mi era piaciuta la squadra, ma anche il feeling che si era creato con il pubblico". E, a proposito di tifosi, oggi più che mai il Rimini avrà bisogno dei riminesi. Perché a quei playoff occorre andarci insieme.

"Ai tifosi chiedo di essere sempre vicini al Rimini – si augura il tecnico veneto – ma come penso sia nel proprio stato d’animo. In questo momento, che siamo verso il finale, sarebbe importante che ci stessero vicini il più possibile, tenessero su i ragazzi il più possibile durante la gara, perché in difficoltà ci si va in questo campionato, ci si va tutti. E giocare in casa dovrebbe essere un punto di forza". Obiettivo comune quello di tenersi stretto almeno il decimo posto in classifica, l’ultimo utile per non chiudere la stagione il 23 aprile.

Gaburro ha ancora qualche problema con l’infermeria, soprattutto pensando ad attacco e difesa. A differenza del match di Sassari il tecnico veneto potrebbe tornare a schierare un centravanti puro. Uno tra Mencagli e Vano ripassando quindi dal 4-3-3 al 4-3-2-1. "Sicuramente in casa noi abbiamo bisogno più di un punto di riferimento là davanti. Quella di Sassari era una partita particolare. La Recanatese è una squadra completamente diversa, che occupa la metà campo molto e contro la quale bisogna avere dei riferimenti centrali e non soltanto profondità".