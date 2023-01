Rimini, l’assalto alla vittoria è Vano

1

LUCCHESE

1

(4-3-1-2): Zaccagno; Laverone, Pietrangeli, Panelli, Haveri (26’ st Regini); Biondi (9’ st Pasa), Tanasa, Matteo Rossetti; Gabbianelli; Vano (26’ st Mencagli), Santini (40’ st Mattia Rossetti). a disp.: Galeotti, Gigli, Accursi, Allievi, Tofanari, De Rinaldis. All.: Gaburro.

LUCCHESE (4-3-2-1): Cucchietti; Alagna, Tiritiello, Benassai, Visconti; Mastalli, Franco (1’ st Di Quinzio), Tumbarello (26’ st Quirini); Panico (12’ st Bruzzaniti), Rizzo Pinna; Ravasio. A disp.: Coletta, Galletti, Ferro, Bachini, Romero, Bianchimano, D’Ancona, D’Alena, Merletti. All.: Maraia.

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari.

Reti: 18’ pt Mastalli, 2’ st Vano.

Note - Spettatori 2.348: 497 paganti e 1.851 abbonati. Angoli 5-1. Ammoniti: Biondi, Franco, Regini, Ravasio. Espulsi: 36’ st Tofanari dalla panchina e il preparatore dei portieri della Lucchese, Tommei.

di Donatella Filippi

La rimette in piedi anche questa volta il Rimini, ma è nuovamente costretto a rimandare l’appuntamento con la vittoria. Al ‘Neri’ la Lucchese si prende un punto in quel faccia a faccia in zona playoff vibrante. Con un tempo per parte. Il primo è sicuramente della Lucchese. Gaburro sceglie Gabbianelli in attacco, insiema a Vano e Santini. Conferma Tanasa in mezzo al campo con Matteo Rossetti e Biondi a sostuire gli squalificati Delcarro e Tonelli. Nessuna variazione in difesa, invece, rispetto all’undici di sei giorni prima a Olbia.

Nemmeno il tempo di verificare la bontà delle scelte che i toscani mettono il muso avanti sfruttando una delle consuete dormite della difesa riminese. Perché Mastalli, che esattamente un gigante non è, dopo appena 18 minuti svetta al centro dell’area e di testa, sul cross di Visconti, prende tutti alla sprovvista. Zaccagno compreso. Un gol che pesa sul morale dei biancorossi che si distendono a fatica verso l’area della Lucchese. In mezzo al campo le cose non funzionano e i centrocampisti ospiti sembrano una mandria rispetto a quelli riminesi. Così, agli attaccanti arrivano pochi rifornimenti e Gabbianelli non può certo fare miracoli. Si va all’intervallo, in fin dei conti, limitando i danni. Il Rimini che torna sul sintetico di casa ha la rabbia giusta e il gol del pari, dopo appena due minuti, sembra di quelli capaci di cambiare l’inerzia. Così non sarà. Ma quel gol se lo tiene strettissimo Vano. Attesissimo, pesantissimo. Il tiro di Santini è velenoso, Cucchietti si distende e respinge.

Lì c’è Vano, in agguato. Questa volta l’attaccante romano non sbaglia. Il Rimini ha l’inerzia dalla sua. Gaburro aggiunge qualità con Pasa e di rifornimenti ora ne arrivano di più. Ma là davanti sembra tutto complicatissimo. E Cucchietti, tutto sommato, non è costretto a nessun miracolo. Qualche grattacapo in più, poi, da lì alla fine, lo deve affrontare Zaccagno. Perché quando la Lucchese si rimette in sesto non sta di certo a guardare. Allora, Rizzo Pinna si divora un gol che sembrava già fatto e il popolo del ‘Romeo Neri’ tira un bel sospiro di sollievo. Fino al triplice fischio c’è da soffrire, ma anche da sperare di poterla vincere. Finisce senza un vincitore. Forse giustamente.