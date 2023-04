Rimini, le due facce della stessa medaglia

di Donatella Filippi

Due facce della stessa medaglia. Sono quelle mostrate in questa stagione dal Rimini. Bella e imprevedibile quella messa in mostra dai biancorossi nel girone d’andata, bruttina e di facile lettura quella presentata al ritorno. Quasi stessimo parlando di due squadre completamente diverse. Anche se ovviamente non è affatto così. O, almeno, lo è dal punto di vista dei punti messi in cassaforte. E i numeri da questo punto di visto regalano un’immagine chiara. Trentuno i punti raccolti da capitan Laverone e compagni nel girone d’andata, 16 quelli messi insieme dopo il giro di boa. Quasi la metà. Nove le vittorie della prima parte di campionato, solo due quelle agguantate al ritorno. Ventotto i gol realizzati dal Rimini ’bello’, appena 15 da quello ’bruttino’. Sedici quelli subiti all’andata contro i 15 al ritorno. Insomma, nemmeno lontani parenti i due Rimini.

Capire cosa sia successo, a cavallo tra 2022 e 2023, è praticamente impossibile. Roba da strizzacervelli. Ma evidentemente qualcosa è scattato e non è stato nulla di buono. Soprattutto al ’Romeo Neri’ dove i biancorossi, da dicembre in poi, non sono riusciti a vincere nemmeno una partita. Con il vecchio, ma caro stadio di Piazzale del Popolo che è diventato terra di conquista per molti. Anzi, per tutti. Anche per chi non ci sperava più di mettere qualcosa in tasca. Ora inizia il terzo atto e la curiosità è quella di capire se ai playoff si presenterà il primo o il secondo Rimini. Inutile sottolineare quale sia la speranza dei tifosi. Quei tifosi che, con il passare delle settimane, sono passati dall’euforia allo sconforto. E, alla fine, non sono riusciti nemmeno a godersi il traguardo raggiunto. A fatica, ma raggiunto. Sono pronti a rimettersi in viaggio i riminesi ed è pronta anche la squadra di Gaburro a farlo. Tirando anche un piccolo sospiro di sollievo considerando che l’aria di mare pare non faccia più bene ai biancorossi. Biancorossi che hanno voglia, questo è certo, di dimostrare di essere quelli visti da settembre a dicembre e non certo quelli del 2023. Ora sono un po’ soli contro tutti, si sentono messi in discussione e proprio questa voglia di riscatto potrebbe giocare un ruolo importante. Perché è certo che le qualità, al di là dei difetti ’storici’ e mai corretti, alla squadra di mister Gaburro non mancano. Al tecnico veneto il compito di trovare la chiave giusta per permettere al Rimini di entrare ai playoff dalla porta principale e non da quella di servizio.