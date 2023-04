Rimini, manca un passo al traguardo

di Donatella Filippi

"C’è modo e modo di arrivare ai playoff". È chiaro Marco Gaburro alla vigilia della gara di oggi contro il Montevarchi. Al suo Rimini basta un punto per raggiungere gli spareggi promozione. Ma il tecnico veneto sa bene che al suo Rimini serve molto di più per riuscire a resettare un intero, e purtroppo non esattamente piacevole, girone di ritorno. E il ritorno alla vittoria al ‘Romeo Neri’ potrebbe essere un buon modo per iniziare a mettere da parte malumori, musi lunghi e contestazioni. "Dobbiamo fare tutto il possibile, per quelli che sono i nostri mezzi, per giocare una partita importante – dice Gaburro – e per chiudere nel migliore dei modi la regular season. Al resto penseremo dopo. Sappiamo benissimo che potrebbe bastare un punto, però sono cose che passano in secondo piano rispetto all’importanza che ha la partita in sé rispetto al nostro momento". Vietato pensare che il Montevarchi, già retrocesso in serie D, passi da Rimini quasi per caso. "Sicuramente la squadra avversaria va sempre rispettata – mette subito le cose in chiaro Gaburro – Bisogna rispettarla perché è un avversario che è evidente abbia avuto delle difficoltà, però è un avversario che ha i suoi valori. Davanti soprattutto ha giocatori che sanno metterti in difficoltà, quindi dobbiamo partire dal presupposto, come abbiamo fatto in partenza anche nell’ultima partita in casa contro il Fiorenzuola di giocare una gara d’intensità e di dominio".

Anche se ancora non è tempo di bilanci, viene quasi spontaneo chiedersi perché il Rimini, quel Rimini vincente del girone d’andata a un certo punto si sia perso. E perché i biancorossi abbiano in fretta perso il gusto di divertirsi in campo lasciandosi attanagliare da timori e malumore.

"L’umore dipende dai risultati spesso – sorride Gaburro – anche se questa squadra ha avuto un umore basso anche qualche volta dopo aver vinto. Forse se con la Reggiana fosse finita 2-1 o se la partita col Fiorenzuola fosse andata in porto, o magari quella con Gubbio, che hai dominato, sarebbe andata in maniera diversa. C’è mancato quel qualcosa in più per andare a trasformare, nel girone di ritorno, i pareggi in vittorie. Perché la differenza nel girone di ritorno l’hanno fatta i pareggi". Pareggio che oggi con il Montevarchi basterebbe per cantare vittoria, ma il Rimini vuole di più.