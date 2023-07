Rimini, martedì la prima uscita con la Bagnese

Martedì della prossima settimana, prima data da fissare sul calendario biancorosso. Perché quel giorno il nuovo Rimini di Gabriel Raimondi sarà ‘a disposizione’ dei tifosi che vorranno raggiungere Bagno di Romagna. Quel giorno, infatti, è prevista la prima amichevole della stagione. Appuntamento sul campo alle 18.30, avversario di turno la Bagnese, squadra pronta a prepararsi al prossimo campionato di Prima categoria. Un test, dopo una decina di giorni di duro lavoro sul campo, che non promette scintille, ma grazie al quale il tecnico argentino comincerà a farsi un’idea dei suoi. Ma l’occasione sarà buona anche per i tifosi che, in astinenza da calcio giocato ormai da due mesi abbondanti, non vedono l’ora di dare una sbirciatina al Rimini. Il calendario delle amichevoli estive, almeno di quelle programmate sin qui, prevede un secondo appuntamento in campo previsto per sabato della prossima settimana. Appuntamento più impegnativo per Santini e compagni che se la vedranno con il Victor San Marino neopromosso nel campionato di serie D. Match che, esattamente come quello contro la Bagnese, è previsto a Bagno di Romagna con calcio d’inizio, questa volta, alle 17.45. Poi i biancorossi faranno ritorno in riviera e nei prossimi giorni verranno comunicate le amichevoli ‘casalinghe’.