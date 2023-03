"Rimini, niente calcoli Pensiamo solo all’Imolese"

di Donatella Filippi

Non è il peggior mini bilancio della stagione, l’ultimo, ma poco ci manca. Tre punti nelle ultime cinque gare. Uno in più rispetto ai due messi insieme nelle prime cinque del girone di ritorno. Esattamente nel periodo di peggior ‘raccolto’ dei biancorossi. E di questo Marco Gaburro non può non tenerne conto. Ripensa ai punti (pochi) guadagnati, alle occasioni perse e ai cazzotti nello stomaco ricevuti. Ma l’allenatore del Rimini pensa anche che il bello deve ancora venire. E che una pagina importante di questo campionato la sua squadra la può e la deve ancora scrivere nell’ultimo blocco di gare della stagione. Blocco questa volta più mini del solito. Ma andiamo con ordine ripensando alle gare con Carrarese, Pontedera, Torres, Recanatese e Reggiana che il Rimini si è appena messo alle spalle.

"Abbiamo raccolto un punto in meno rispetto all’andata – dice – La vittoria sfumata contro la Reggiana avrebbe potuto cambiare le sorti di questo blocco di gare. Così non è stato. Rispetto all’andata concediamo meno ai nostri avversari, ma segniamo anche a parità di occasioni". Quanto meno? "Molto. Abbiamo dimezzato la nostra capacità realizzativa ora rispetto al nostro momento migliore del girone d’andata nel quale abbiamo raggiunto anche il 40%, una percentuale altissima allora. Sotto la media, invece, quella del girone di ritorno". In sostanza, troppo pochi i gol realizzati rispetto alle occasioni create. Con il punto più basso, in generale, toccato qualche settimana fa al ‘Romeo Neri’. "Contro la Recanatese – ha ancora la mente lì Gaburro – Quella sconfitta, insieme a quella contro il San Donato Tavarnelle all’andata, fatico a dimenticarla". Proviamo a guardare avanti. Imolese, Fiorenzuola, Ancona e Montevarchi da qui al termine della stagione regolamentare. Queste le squadre che dividono il Rimini dal secondo obiettivo della stagione: i playoff. Calendario non impossibile mister Gaburro? "Abbiamo vinto solo due gare nel girone di ritorno, quindi non mi avventurerei in previsioni. Capisce che non possiamo fare dei calcoli. E non possiamo nemmeno sapere, peraltro, in che situazione di classifica queste squadre si troveranno quando ci affronteranno. Quindi, pensiamo solo all’Imolese. Quella di sabato probabilmente sarà la più difficile delle quattro". C’è da scommettere che Gaburro poi dirà la stessa cosa delle altre tre. Ma va bene così, per i playoff questo e altro...