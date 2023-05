Rimini ora di guarda al futuro E prova a tenersi stretti i suoi big

di Donatella Filippi

Il campionato del Rimini si è concluso da poco più di una settimana, ma in città si pensa già a quello che sarà il domani. La tabella di marcia è stata fissata e nei prossimi giorni il presidente Alfredo Rota siederà al tavolo con il direttore generale Franco Peroni e il ds Andrea Maniero per iniziare a programmare la prossima stagione. Un incontro necessario per fissare tirare le somme sull’annata che si è appena conclusa e fissare i prossimi obiettivi. Partendo da quello che il Rimini si troverà già in casa, e non è poco considerando che sono oltre una quindicina i giocatori biancorossi che hanno il contratto con il club di Piazzale del Popolo anche per la prossima stagione. Non tutti resteranno, è ovvio. Ma il compito dei biancorossi sarà stabilire quale sarà la base sulla quale ripartire. Qualche punto fermo c’è. Decisamente. Cercare di tenersi stretti Santini, Delcarro e Zaccagno è obiettivo primario del Rimini. Anche se è chiaro che all’attaccante, al centrocampista e al portiere non mancano le richieste e non solo in serie C. Il resto sarà tutto da valutare, come resta da valutare la posizione di Marco Gaburro. Il tecnico veneto, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, non si è ancora incontrato con la dirigenza. Lo farà a breve, ma l’impressione è che le strade possano diverdersi. Impressione che si ha non da oggi, ma da mesi. Esattamente da quando in casa Rimini si è rotto qualcosa e non solo in termini di risultati. Due strade destinate a separarsi, ma non prima di essersi detti un ‘grazie’ per tutto quello che è stato. Poi il Rimini inizierà a guardare avanti, alla prossima stagione. Pensando a un nuovo allenatore, a una nuova squadra. Quella ‘vecchia’ è ormai andata in vacanza. Anche se di fatto il ‘rompete le righe’ non è stato comunicato ufficialmente. Lo si farà probabilmente nei prossimi giorni, quando i giocatori saranno liberi di godersi le vacanze estive. E quando il Rimini, invece, mai domo, si rimetterà al lavoro per pensare al secondo campionato tra i prof.