Rimini, ora un exploit per rompere il digiuno

di Donatella Filippi

Ripensa alla gara d’andata, quella che di fatto aveva riportato il suo Rimini con i piedi per terra. Ma resta concentrato su quella di oggi al ‘Romeo Neri’. Marco Gaburro se pensa al Siena non ha piacevoli ricordi. E dagli errori commessi mesi fa in Toscana il suo Rimini oggi dovrà saper ripartire per mettere nel cassetto i malumori dell’ultimo periodo. Quelli che, inevitabilmente, si scatenano quando il bottino è magro. Anche se, oggi più che mai e nonostante tutto, quella tra Rimini e Siena resta una gara da playoff. Con i toscani avanti di soli tre punti. E con i biancorossi pronti a fare di tutto per rimettere in conto quella vittoria che in casa manca da oltre due mesi. "Sappiamo che in casa ci manca la vittoria – lo dice subito, a scanso di equivoci Gaburro – Non ci siamo riusciti con la Lucchese, e neanche con il Gubbio, pur giocando una buona partita. Dobbiamo riuscire a dare continuità alle prestazioni perché poi questa cosa si deve trasformare per forza in risultato". La strada del gioco per tornare a vincere. L’idea giusta il Rimini ce l’ha in testa, forse qualche progresso da questo punto di vista è stato fatto, ma ora è pure arrivato il momento di stringere.

Una resa dei conti vera e propria. E miglior avversario non ci potrebbe essere oggi per i biancorossi. Perché il Siena non è una di quelle squadre che ti costringere ad abbattere un muro. "Sicuramente mi aspetto una partita più aperta di quella di Pesaro – sorride Gaburro – Me l’aspetto giocata perché poi il terreno di gioco aiuta e l’avversario pure".

Il tecnico veneto, però, non si fida di un Siena che si presenta in Romagna in emergenza. "Il Siena è una squadra costantemente in emergenza – dice – e quindi questo non va visto assolutamente come un vantaggio. Dall’inizio dell’anno ha sempre avuto defezioni importanti, però è una squadra che gioca un ottimo calcio, forse tra le due-tre squadre migliori dal punto di vista dello sviluppo che ci sono in questo campionato". Gaburro ritrova anche Vano. Anche se... "Non è al massimo, solo oggi (ieri, ndr) si è allenato con il gruppo". Spazio, quindi, a Mencagli in zona gol con il rientro di Delcarro in mezzo al campo al posto di Biondi.