Rimini, pari senza gol. Il Lecco al Neri alza il muro

Pari senza gol e un punto in tasca per la Primavera 3 del Rimini. I biancorossi davanti ai tifosi amici non sono riusciti ad andare a bersaglio contro il Lecco ultimo della classe. La squadra di Brocchini sale, così, a quota 12 in classifica lasciandosi i lombardi alle spalle, staccati di quattro punti. Poi, lunedì, la settimana biancorossa è ripresa con un’amichevole di lusso. Satalino e compagni, infatti, hanno affrontato e battuto (3-1 con la doppietta di Paganini e il gol di Innocenti) la formazione Under 20 del Sao Paulo, uno tra i più prestigiosi club mondiali che ha visto indossare casacca tricolor paulista da campioni assoluti come Kaká, Careca, Leonardo e Falcao.

Rimini: Cerretani, Brisku, Madonna, Nastase, Imola (15’ st Dipollina), Fontanelli, Diotallevi, Cherubini (42’ st Paganini), Giometti (33’ st Capicchioni) Satalino (42’ st Urciuoli), Ciavatta. A disp.: Sammarini, Sposato, Zighetti, Tamburini, Adragna, Innocenti, Alvisi, Mini. All. Brocchini.

Primavera 3. Girone A (12ª giornata): Olbia-Modena 0-3, Arzignano Valchiampo-Carrarese 2-0, Lucchese-Pro Sesto 0-3, Pro Patria-Pergolettese 0-1, Pro Vercelli-Fiorenzuola 2-0, Rimini-Lecco 0-0. A riposo la Triestina.

Classifica: Modena 25; Pergolettese 23; Pro Vercelli, Triestina 21; Pro Sesto 20; Arzignano Valchiampo 16; Olbia 15; Rimini 12; Pro Patria 11; Fiorenzuola 10; Lucchese 9; Lecco, Carrarese 8.