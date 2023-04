Rimini, per il finale meglio avere la valigia

di Donatella Filippi

Dieci su quindici. Sono i punti che il Rimini nel girone di ritorno ha conquistato in trasferta. Quasi tutti, o almeno la maggior parte. E forti di questi buoni numeri in viaggio i biancorossi sabato al Del Conero contro l’Ancona proveranno a farsi grandi lontano dalla Romagna. Dimenticando per un attimo che al ‘Romeo Neri’, invece, le cose dopo il giro di boa non hanno funzionato altrettanto discretamente. Non bene, perché comunque il passo della squadra di Marco Gaburro, da gennaio in poi, è stato lento. Anzi, lentissimo. Niente a che vedere con quello tenuto all’andata. Ma in vista della gara di Ancona il Rimini si tiene stretto quello che di buono ha fatto in viaggio, anche al ritorno. Solo due volte capitan Laverone e compagni hanno lasciato i tre punti agli avversari. Esattamente a Cesena e Carrarese. Ma anche due vittorie pesanti, quelle di Alessandria e Fermo, insieme a una buona dose di pareggi. Cosa per altro decisamente abituale nel girone di ritorno. Soprattutto nelle ultime settimane nelle quali i biancorossi hanno pareggiato cinque volte in sei gare. Cammino lento, come dicevamo ma ora, sul più bello, è arrivato il momento di rimettersi a correre. E mister Gaburro, rispetto all’ultima uscita, potrà utilizzare qualche arma in più per riuscirci. Torna il bomber Santini, cosa non da poco in questa stagione per il Rimini considerando che quasi un terzo dei gol biancorossi in campionato sono i suoi (15 su 42). Ma tornano anche Biondi e Sandri, due innesti giovani del mercato invernale che hanno donato un po’ di freschezza ai biancorossi.

Restano da valutare le condizioni di Gigli. Lavoro personalizzato anche ieri per il difensore che, a questo punto, difficilmente sarà nell’undici che sabato si presenterà ad Ancona. Scelte obbligate, quindi, in difesa per Gaburro. Almeno nella zona centrale considerando che per la penultima di campionato non ci sarà nemmeno Panelli, fermato per un turno dal giudice sportivo.

Ma anche alle prese con un ginocchio che fa i capricci. Per il resto ampia scelta, soprattutto in attacco, dopo settimane di panchina cortissima. Al tecnico veneto il compito di decidere se rinunciare all’attaccante centrale, come spesso successo ultimamente, o mandare subito in campo uno tra Vano e Mencagli.