Rimini perde quattro punti

È una brutta notizia per tutta la pallacanestro italiana e ha qualche riflesso negativo anche per la Rinascita. Saltato pure l’ultimo tentativo per un salvataggio in extremis, il Kleb Basket Ferrara non ce la fa più ad andare avanti e ritira la squadra dal campionato di A2. Tutto finito, quando mancano solo tre giornate di regular season, con i giocatori a disposizione di coach Leka che sono stati lasciati liberi di accasarsi altrove. Gli estensi sono out e il girone Rosso, al pari di quello Verde, si ritrova ‘zoppo’, con un numero dispari (13) di formazioni. In questo caso tutti i risultati ottenuti sin qui da Ferrara vengono annullati, con l’Rbr che finisce così per essere penalizzata, in quanto aveva vinto entrambi i confronti diretti (80-65 al Flaminio, 75-85 in Emilia il 15 gennaio). Quattro punti che verranno sottratti ai riminesi.