Rimini pronto a ripartire In 17 verso il raduno

di Donatella Filippi

Piazzale del Popolo torna a colorarsi di biancorosso. Almeno per qualche ora. Nel fine settimana i giocatori del Rimini, quelli ancora sotto contratto, si ritroveranno in riviera per le visite mediche. Prima di salire sul pullman, lunedì mattina, che accompagnerà la truppa a Bagno di Romagna, sede del ritiro riminese fino alla fine del mese. Partenza anomala, questo è poco ma sicuro. Perché ufficialmente al momento il Rimini è ancora nelle mani di Alfredo Rota, non ha un allenatore e ha perfezionato una sola operazione di mercato: il passaggio di Haveri al Torino. Questo a oggi. Sempre che da qui a lunedì, quindi in una manciata di giorni, la nuova proprietà biancorossa non metta il turbo concentrando in poche ora firma dal notaio, firma del tecnico Raimondi e operazioni di mercato. Ma proviamo a pensare a quello che c’è. Al momento il Rimini non ha portieri considerando che Zaccagno è svincolato e Galeotti ha fatto rientro alla Spal, dopo una stagione passata in riviera in prestito.

Lunedì sul pullman per Bagno di Romagna, passando in difesa, saliranno Pietrangeli, Gigli, Allievi, Regini, Laverone e Tofanari. Praticamente buona parte della difesa della scorsa stagione con l’aggiunta di Lo Duca, rientrato alla base dallo United Riccione. In riviera, passando al centrocampo, tra qualche giorno si rivedranno Pasa, Delcarro, Tonelli, Piscitella, Rosso e Gabbianelli. Ma anche Sereni che tornerà in Romagna per fine prestito dal Fiorenzuola. A oggi, oggettivamente, l’attacco è il più sguarnito con Santini, Mattia Rossetti e il giovane Accursi. Questa la situazione attuale. Buona, penserà qualcuno, notando il numero di giocatori pronti a mettersi a disposizione di mister Raimondi. Ma tra questi ce ne sono diversi che sembrano non rientrare più nei piani della società. Piani che, però, al momento fuori dalle mura della sede biancorossa ufficialmente (e realmente) non conosce nessuno.

A dirigere le operazioni c’è Angelo Sanapo, uomo di fiducia del finanziere Stefano Petracca. Anche se al momento non è dato a sapersi il ruolo che svolgerà all’interno del club. Certamente è colui che per primo ha messo piede sul territorio e che per primo si è seduto al tavolo con il sindaco Sadegholvaad. Nella stanza dei bottoni, insomma, c’è fermento. Ma ormai, senza fretta ci mancherebbe, sarebbe anche arrivato il momento di mettere sul tavolo i piani.