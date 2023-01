Rimini segna di più, toscani con la corazza

Le duellanti ai raggi X. Cerchiamo di analizzare un po’, attraverso le cifre, la sfida del Flaminio. L’Rbr mette più punti a referto (76.7 contro 72.6), però Chiusi, che si rifugia spesso nella zona, ha una ‘corazza’ più resistente (74.7 pt subiti contro 78.1). Rimini tira (leggermente) meglio in tutte e tre le canoniche voci statistiche. Da due lo scarto è minimo (50% contro 49%), nelle triple è appena più accentuato (36% contro 34%), mentre dalla lunetta la differenza è più marcata (73% a cronometro fermo per Masciadri e compagni, 69% per i ‘senesi’). Anche sotto le tabelle è la Rinascita a farsi preferire: 35.1 i rimbalzi mediamente catturati ogni incontro, con i rivali che si stoppano a 33. Meglio Chiusi, infine, nella differenza tra palle perse e recuperate (-6.1 contro -7.4). A livello individuale i due terminali principi sono i ‘piccoli’ americani: Jazz Johnson, che è pure il marcatore più prolifico dell’intero girone Rosso, regala 20.6 punti a Rimini, con Medford che si ferma a 19.3.