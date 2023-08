Rimini sempre all’attacco Firmano Ubaldi e Didio

di Donatella Filippi

Tris di bomber nel giro di quattro giorni. Ferragosto caldo in casa Rimini. Dopo Morra e Cernigoi, in Romagna sbarca anche Leonardo Ubaldi (foto). Da giorni nel mirino del club di Piazzale del Popolo, ieri il centravanti ha formato con i biancorossi un contratto che lo lega al club per le prossime due stagioni con opzione per la terza. Classe ’99, originario di Terni, Ubaldi ha iniziato a dare i primi calci a un pallone alla Polisportiva Campitello, a due passi da casa. A 16 anni ha messo tutte le sue cose in valigia ed è partito per inseguire un sogno. Destinazione Spal. A Ferrara è cresciuto nel vivaio arrivando fino alla Primavera. Per poi esordire in prima squadra, in serie C, nella stagione 2015-2016. E ricominciare da un gradino più sotto. Con Castelvetro e Cannara si mette in mostra in serie D. Non passa inosservato agli occhi del Pisa che lo porta in Toscana. Ma è con Pistoiese e Lucchese che assaggia ancora una volta la Lega Pro. La scorsa stagione il primo vero campionato da ’titolare’ con il San Donato Tavarnelle: 32 presenze e 8 gol realizzati.

Ora un’altra avventura, decisamente lunga con quei due anni di contratto che danno il via a una nuova storia. Al suo fianco nell’attacco riminese due giocatori che la categoria la conoscono a memoria come Morra e Cernigoi dai quali imparare tanti e ai quali cercare di contendere il posto. Ieri la firma oggi il primo vero allenamento per Ubaldi con i nuovi compagni. Compagni che non sono poi così nuovi, invece, per il giovane Lorenzo Didio che con la truppa di Raimondi si allena da più di qualche giorno. Ma che soltanto ieri ha messo la firma sul contratto di addestramento che lo legherà al Rimini fino a giugno dell’anno prossimo.

Classe 2004, dopo i primi calci con la maglia del Virtus Ortona il nuovo attaccante biancorosso a 14 anni è entrato nel settore giovanile del Pescara dove ha svolto tutta la trafila delle giovanile sino alla formazione Primavera. Adesso il primo impatto con il calcio dei ’grandi’ al fianco dei tanti giovani che il club del presidente Stefania Di Salvo ha portato in Romagna. E c’è da scommettere che il mercato del Rimini debba ancora regalare qualcosa. Sicuramente in entrata, ma anche in uscita. Sul piede di partenza c’è Rossetti. L’attaccante è corteggiato dalla Sambenedettese e presto potrebbe salutare la compagnia.