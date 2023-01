Rimini senza tifosi a Olbia cerca il riscatto

di Donatella Filippi

"Le sconfitte insegnando sempre più delle vittorie, quindi è un periodo in cui stiamo imparando un sacco di cose. Adesso per un po’ sarebbe meglio che non imparassimo più niente". Se la cava con una battuta Marco Gaburro, ma è innegabile che questo inizio di girone da incubo pesi, e anche parecchio, sul suo Rimini. Zero punti messi insieme nelle ultime tre gare. Così, il match di oggi in casa dell’Olbia si trasforma in una di quelle gare anti-crisi. Inutile negarlo, anche se il tecnico veneto cerca da questo punto di vista di non mettere addosso ai suoi troppa pressione. "Abbiamo voglia di rivalsa, ma penso che questo sia normale – dice – Andiamo su un campo difficile, contro una squadra che sta lottando per salvarsi e quindi sappiamo che tipo di campi si trovino in questo momento della stagione. Però dobbiamo essere consapevoli di quello che sappiamo fare e superiori a questo tipo di situazioni. Dobbiamo essere positivi e arrabbiati pensando alle ultime tre gare".

Calcolatrice in mano per Gaburro. "Mi sarei aspettato tre punti in quelle tre gare e invece non ne abbiamo messo insieme nessuno. Sappiamo tutti bene come e perché e sappiamo altrettanto bene che ora quei punti ce li dobbiamo andare a prendere". Occhi sui sardi. La squadra di Occhiuzzi, terz’ultima della classe, non se la passa affatto bene, reduce dalla pesante sconfitta in zona salvezza sul campo della Vis Pesaro.

"È un avversario atipico per la posizione di classifica nella quale si ritrova – spiega l’allenatore dei biancorossi – perché è un avversario che ha un’idea di gioco abbastanza radicata, forza spesso determinate giocate, ha molta qualità davanti, soprattutto in Ragatzu, che è uno dei due-tre attaccanti migliori di questo girone per quanto riguarda tiri in porta, qualità nell’uno contro uno. Conosciamo bene le caratteristiche dell’Olbia, anche perché ha cambiato poco rispetto all’andata. Mi aspetto una partita intensa, difficile dal punto di vista mentale, però dove ci saranno anche giocate sia da una parte che dall’altra". Trasferta alla quale non potranno partecipare i tifosi del Rimini. Infatti, dopo gli incidenti tra tifosi prima del derby con il Cesena, è stata vietata la vendita dei biglietti d’ingresso allo stadio Nespoli ai residenti nella provincia di Rimini.