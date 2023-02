Rimini, sette gare per dimostrare chi sei

di Donatella Filippi

La nona e la decima chiuderanno il mese di febbraio, poi a marzo il momento della verità per capire se il Rimini, quello aggiustato nel mercato di riparazione, saprà fare quel salto di qualità che Marco Gaburro si aspetta. E che si aspettano anche i tifosi. Contro avversari tutt’altro che semplici. Il che rende ancora più interessante l’ultimo tratto invernale del campionato del ritorno biancorosso tra i professionisti. L’ambizioso Siena, la rivelazione Fermana, poi la trasferta di fuoco in casa della Carrarese e i novanta minuti casalinghi contro il Pontedera. Già dopo queste quattro partite, tutti scontri diretti tra squadre che puntano alla zona playoff (ora, a ragione, anche la Fermana), se ne saprà di più su quelle che potranno essere le sorti stagionali della squadra del presidente Alfredo Rota. Ma marzo prevede anche la seconda trasferta sarda, questa volta sul campo della Torres, la gara del ‘Neri’ con la Recanatese e quella di cartello, ma complicatissima contro la Reggiana. Tutto in un mese e mezzo. Sette gare da godersi tutte d’un fiato magari godendosi pure i progressi della squadra di Gaburro. Il tecnico veneto nelle ultime settimane sembra aver trovato la cura giusta per curare il suo Rimini. Anche se i risultati, oggettivamente, non danno ragione ai biancorossi. Ma quello che è stato è stato.

Da domenica al ‘Neri’ per capitan Laverone e compagni dovrà iniziare un nuovo campionato per cercare di tenersi stretto un posto ai playoff. Oggi, dopo due giorni di riposo, i biancorossi torneranno ad allenarsi mettendo sotto la lente, per prima cosa, la gara di domenica scorsa contro la Vis Pesaro. Gara non entusiasmante che il Rimini ha cercato di prendere in mano davanti a un avversario più granitico che mai. La via del gol a due passi da casa la squadra di Gaburro non l’ha trovata. Proprio come era successo il turno precedente contro il Gubbio. Tornare a pungere in zona gol sarà il primo obiettivo. Senza però perdere quell’equilibrio che a stento in questa stagione i biancorossi hanno dimostrato di avere. In vista del match con il Siena restano da verificare le condizioni di Vano, uscito malconcio dal derby non derby sul campo dei marchigiani.