Rimini sfida il Romagna al debutto

Dopo un riposo di quasi quattro mesi, ricomincia oggi il campionato di rugby di Serie C. Il Rimini Rugby di coach Benito Maccan è atteso a sfide di elevato valore tecnico in un raggruppamento niente affatto da sottovalutare. Oggi si comincia in casa e il Rimini se la vedrà con il Romagna Rfc, con inizio alle 15.30, naturalmente al campo di Rivabella. È pieno zeppo di società blasonate e "seconde squadre", questa serie C che sarà affrontata dal Rimini. Un campionato non facile e di transizione, con partite da affrontare a testa alta nel segno della crescita. Coach Maccan torna sulla panchina dei Pirati dopo qualche anno e avrà con sé il preparatore Emilio Verucchi, il supervisore degli avanti Danilo Maccan e il presidente Andrea Bugli, a sua volta allenatore della formazione under 18. Questi i convocati di Maccan per la partita di oggi: Andreani, Bianchi, Casadei, Cesarini, De Rossi, Di Bisceglie (capitano), Frisoni, Garattoni, Mauro, Menghetti, Mini, Parra, Perugia, Podestà, Righi, Sarti, Soana, Soldati (vice capitano), Touré, Tentoni, Tomassini, Ugolini. L’ingresso al campo di Rivabella è gratuito. Anche le giovanili della palla ovale riminese saranno parte integrante di questa giornata di debutto. La partita della prima squadra sarà infatti preceduta a mezzogiorno da un incontro valevole per il campionato under 16. Impegnate in trasferta, invece, le squadre under 18 e under 14. Nel raggruppamento che interessa al Rimini Rugby, oggi si gioca anche Noceto contro Valorugby Emilia, mentre la sfida tra Modena Rugby 1965 e Giallo Dozza Bologna si è giocata nella serata di ieri. Nel prossimo weekend è previsto uno stop, con il campionato che riprenderà nel fine settimana successiva, col Rimini atteso alla prima trasferta stagionale in casa del Valorugby a Canalina di Reggio Emilia (domenica 29 ottobre alle 15.30). Per la stessa giornata si giocheranno inoltre Giallodozza Bologna contro Noceto e Romagna Rfc contro Modena Rugby 1965.