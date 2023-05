Rimini, si pensa al futuro Dietro l’angolo nuovi soci

di Donatella Filippi

Dopo aver investito tempo e speranze nel progetto ‘nuovo Romeo Neri’, il Rimini torna a pensare alla prossima stagione. Non che quel progetto non richieda altre energie, perché la partita che si giocherà nei prossimi mesi sull’impianto cittadino è appena iniziata, ma da riorganizzare c’è un progetto sportivo che deve, per forza, andare di pari passo. E magari con le stesse ambizioni. Che non sono cosa da poco, a guardare e riguardare il rendering fornito da Antonio Ciuffarella, l’imprenditore che con la sua Aurora immobiliare nei prossimi tre mesi presenterà il progetto per rifare il ‘Neri’ dov’è, ma decisamente diverso da come è. La palla, riprendendo il mano il Rimini che ha appena chiuso la stagione dopo il primo turno playoff, passa tra i piedi del presidente Alfredo Rota e del direttore generale Franco Peroni. E non è escluso che l’imprenditore riminese, alla guida del club biancorosso da tre stagioni, possa trovare dei nuovi compagni di viaggio. Anzi, qualcuno sembra già essere decisamente vicino alle strade che portano in riviera. Bisognerà attendere ancora più di qualche giorno, c’è da pensare, per poter mettere nero su bianco i progetti futuri. Il tempo, al momento, non manca, ma senza prendersela troppo con calma.

Calma che non appartiene al direttore sportivo Andrea Maniero che al futuro ha già iniziato a pensarci. La decisione sull’allenatore sembra ormai essere stata presa con Gaburro già lontano da quella società che lo ha messo al timone due stagioni fa in serie D e che lui è stato capace di riportare nel calcio professionistico. Strade che si dividono, ma al momento ci sono poche certezze per quanto riguarda il prossimo allenatore dei biancorossi. Perché, in realtà, progetti e ambizioni saranno più chiari soltanto quando sarà più chiara la composizione societaria. Questo naturalmente vale anche per la squadra. Tanti, la maggior parte, i giocatori che il Rimini ha ancora sotto contratto.

Sarà una lunga estate da questo punto di vista considerando che, presumibilmente, non tutti resteranno sulla barca biancorossa anche la prossima stagione. Pure con il contratto in mano. Il lavoro, quindi, non mancherà al direttore sportivo veneto, anche lui con altri due anni di contratto con il club di Piazzale del Popolo. Ai tifosi del Rimini non resta che attendere, sognando un giorno di potersi accomodare sui nuovi spalti del ‘Romeo Neri’.