Rimini, slittano i playoff e forse cambia l’avversario

di Donatella Filippi

C’era da aspettarselo ed è successo. I playoff di serie C non avranno inizio domenica prossima. A metterci lo zampino è, come ormai da cattiva abitudine in Lega Pro, il giudice sportivo. Ballano tutta una serie di penalizzazioni che potrebbero cambiare, nel caso in cui dovessero arrivare, interpreti e naturalmente le dati degli spareggi promozione. Ma questo vale anche per i playout. Ieri la Lega ha dato il primo segnale di ’resa’ spostando la riunione tra i club che parteciperanno agli spareggi a venerdì. Nessuna comunicazione ufficiale di un rinvio, ma va da sé che dal venerdì alla domenica sarebbe complicato organizzare il primo turno dei playoff. Nulla si sa ancora per quel che riguarda le date di inizio, e ovviamente di fine, spareggi. In campo ci sono delle ipotesi. Considerando che in settimana dovrebbero arrivare i provvedimenti del giudice sportivo (in ballo pare ci siano ancora penalizzazioni per Siena e Imolese restando girone B), nel corso di quella successiva si dovrà comunque dare il tempo ai club di presentare i vari ricorsi. E di ricevere le sentenze. Quindi, i playoff, calcolatrice alla mano, dovrebbero scattare tra una ventina di giorni. Probabilmente giovedì 11 maggio, o giù di lì. Tutto da rivedere, quindi. Tutto da riprogrammare e questo, nel caso in cui il cammino del Rimini ai playoff dovesse proseguire fino alla fase nazionale, potrebbe privare definitivamente i biancorossi del proprio stadio ‘occupato’, con i giorni che passano, dai preparativi per il concerto di Vasco Rossi in programma il 2 giugno. Difficile fare dei pronostici. Anche perché il Rimini, in realtà, ancora non conosce nemmeno ufficialmente il nome della prima avversario. O meglio lo conosce, il Gubbio, ma potrebbe cambiare in corsa. Perché la squadra di Gaburro, se il Siena venisse nuovamente penalizzato, salirebbe dal decimo al nono posto in classifica. E anche la Recanatese, che ha chiuso il campionato a pari punti con i romagnoli ed è stata estromessa solo ‘per colpa’ della differenza reti, avrebbe un posto agli spareggi. E l’avversaria del Rimini, in quel caso, diventerebbe il Pontedera sesto in classifica, mentre il Gubbio se la vedrebbe con la Recanatese. Per il momento queste sono tutte supposizioni. I biancorossi per il momento hanno solo una certezza: la prima gara playoff la giocheranno lontano dal ‘Romeo Neri’ e questo, girone di ritorno ancora negli occhi, potrebbe non essere una cattiva notizia.