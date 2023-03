Rimini, sprint sulle fasce con Piscitella e Rosso

di Donatella Filippi

Fuori Biondi, dentro Gabbianelli e Mattia Rossetti. Ma potrebbe toccare a Rosso prendere il posto, sulla linea degli attaccanti, lasciato libero dal centrocampista punito per due turni dal giudice sportivo. Potrebbe essere lui domani nel tardo pomeriggio nella gara che il Rimini giocherà sul campo dell’Imolese (inizio alle 18.30) a comporre il trio con Santini e Piscitella. Sempre che Marco Gaburro non decida di riaffidarsi dal primo minuto a un attaccante ’di peso’. Soluzioni che i biancorossi continuano a provare sul sintetico del ‘Romeo Neri’ dove non continua a correre con i compagni soltanto Panelli, infortunato. Ieri Gabbianelli e Rossetti, invece, sono tornati a correre con i compagni e oggi il tecnico veneto tornerà a inserirli nell’elenco dei convocati. Ma difficilmente partiranno dal primo minuto in quei novanta minuti dai quali il Rimini non dovrà uscire a mani vuote. Anzi, possibilmente piene cercando di arrotondare il numero di vittorie non di certo lusinghiero (due) del girone di ritorno. Per il resto, alle spalle degli attaccanti, Gaburro questa volta potrebbe decidere di cambiare veramente poco. Forse nulla con Tonelli e Sandri confermati nei tre di centrocampo e Regini e Gigli nei quattro della difesa.

Capitan Laverone e compagni sono alle prese con gli ultimi ritocchi settimanali, mentre i tifosi del Rimini stanno continuando ad organizzarsi per la vicina trasferta di Imola. Circa 200 i riminesi che hanno già acquistato il biglietto del settore ospiti dello stadio Galli. Tagliandi che si possono comprare fino a questa sera alle 19 on line o alla Tabaccheria Pruccoli. I tifosi della Curva Est si muoveranno in pullman, tanti si metteranno in auto per raggiungere quello stadio che, l’ultima volta, era gennaio 2020, non strappò di certo un sorriso ai biancorossi. Il Rimini uscì sconfitto da quel match, poco prima della sospensione del campionato a campionato. Ricordo decisamente più piacevole quello legato alla gara d’andata.

Almeno nel risultato. Un 3-1 decisamente firmato da Claudio Santini, autore di una tripletta. Ma i biancorossi dovettero comunque sudare parecchio contro quell’Imolese appena passata dalle mani di Antonioli (poi richiamato in panchina) a quelle di Anastasi. Domani sarà tutta un’altra storia, ora che i punti pesano molto di più e la corsa verso i playoff, per il Rimini, non permette più passi più o meno falsi.