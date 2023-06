Rimini tra conferme e addii È il momento delle valutazioni

di Donatella Filippi

Per il Rimini inizia un nuovo corso. A tappe. Manca ancora ufficialmente il passaggio di proprietà, ma i lavori sono già in corso. Si inizia finalmente a pensare al prossimo campionato e il primo nodo da sciogliere è quello legato al nuovo allenatore. Tra qualche giorno scadrà il contratto di Marco Gaburro. L’avventura del tecnico veneto in Romagna si chiude dopo due stagioni. Quasi inevitabilmente, tra gioie e contestazioni. A caccia del nuovo allenatore è Andrea Maniero che, nell’attesa di sapere a chi dover rendere conto, ha già stilato una lista di nomi papabili tra i quali c’è anche un candidato numero uno da proporre alla nuova proprietà. Che in riviera ha già qualche suo uomo di fiducia che sta sondando il terreno. Ma torniamo ai mister. Resta l’idea di un tecnico emergente, ma già di esperienza in categoria. E a questo profilo risponde sempre l’ex Campobasso, Mirko Cudini. Anche se l’allenatore marchigiano non sarebbe il primo della lista. Bisognerà attendere, presumibilmente, ancora qualche giorno per venirne a capo. I tifosi fremono. Comprensibilmente. Anche perché la tabella di marcia ha subito più di qualche giorno di ritardo che dovrà essere colmato correndo un po’ più forte dai primi giorni di luglio. Esattamente da quando Petracca e i suoi sveleranno progetti e ambizioni.

Poi naturalmente si inizierà a pensare anche alla squadra. E qui potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione. Cosa che, al momento, non sembra prevista ‘fuori dal campo’. Dai primi giorni di luglio, quando il mercato estivo aprirà ufficialmente i battenti, Haveri diventerà un giocatore del Torino e anche Pietrangeli prenderà una strada diversa da quella che da metà luglio in poi riporterà i biancorossi al ‘Romeo Neri’. Ma potrebbero esserci anche altre partenze illustri. Delcarro e Santini sono due dei pezzi più pregiati della collezione, ma non è escluso che mettano le cose in valigia. Insomma, in questo momento nessuno sembra avere il ’posto fisso’. Molto dipenderà dalle scelte societarie, ma anche dalla scelta del nuovo allenatore. A lui il compito, in compagnia del direttore sportivo Andrea Maniero, di studiare le mosse pensando al secondo campionato di serie C. Magari provando anche ad alzare l’asticella.