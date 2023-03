Rimini, un big match per riaccendere il ‘Neri’

di Donatella Filippi

L’avversario più difficile nel momento più difficile. Paradossalmente questo per il Rimini è il momento migliore per affrontare la capolista Reggiana. Al ‘Romeo Neri’ questa volta saranno gli avversari ad avere di più da perdere. Cosa non da poco, tanto per liberare un po’ la mente e provare a scrollarsi di dosso incomprensibili timori. Con la salvezza praticamente in tasca e con i playoff a portata di mano capitan Laverone e compagni potranno affrontare la squadra da battere senza avere nulla da perdere. O meno che in altre occasioni. "In questa stagione di esami ne abbiamo affrontati parecchi – dice Marco Gaburro – Questo è un altro esame. Sicuramente quando si viene da una sconfitta, specialmente quando è brutta come l’ultima, è sempre un momento delicato. Affrontiamo un avversario che non ha bisogno di presentazioni, che già di per sè dà tutti gli stimoli giusti. È la squadra che sta facendo meglio di tutti e che è meritatamente in testa".

Ci vorrà coraggio, ma ci vorrà anche equilibrio contro un avversario al quale non mancano le qualità. "Il coraggio di affrontare la Reggiana a testa alta non ci deve mancare. Poi, è chiaro – dice l’allenatore del Rimini – e dovremo avere equilibrio in campo. Però il Rimini quest’anno contro le squadre forti, per forti intendo quelle davanti, è riuscito più di una volta a trovare partita vera, abbiamo fatto anche dei risultati importanti. Questo lo sappiamo noi ma lo sanno anche i nostri avversari".

Coraggio ed equilibrio per rispedire al mittente le critiche che sono piovute sui biancorossi in particolare dopo la sconfitta con la Recanatese, ma più in generale dopo un girone di ritorno non all’altezza di quello d’andata. "Personalmente – dice Gaburro che di certo non è stato esente da critiche – cerco di essere sempre il più obiettivo possibile. Sono estremamente deluso dall’ultima partita e anche da quella con il San Donato in casa, che sono state forse le due partite che abbiamo ’cannato’ in assoluto più di tutte quest’anno, però sono anche sempre concentrato su quello è che il nostro obiettivo. Purtroppo, abituati nell’ultima stagione a vincere praticamente sempre, si fa più fatica ad affrontare i momenti di difficoltà, a capirli e soprattutto a non perdere di vista l’obiettivo".