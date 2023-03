Rimini, un gol per tempo e il Novara va al tappeto

Fraternale nel primo tempo e Cherubini nella ripresa. Così, la Primavera 4 del Rimini non ha lasciato scampo al Novara in Piemonte (2-0). Un successo che ha permesso ai biancorossi di tenere il passo della capolista Pro Patria, prima della classe che non molla niente e che ha lasciato a secco anche il Sangiuliano City. Rimini: Conti, Madonna, Marcello, Nastase, Bianchi, Rushani, Fraternale (45’ st Gabriele), Russo (33’ st Gianfrini), Marconi (33’ st Capparelli), Cherubini (45’ st Ricci), Zanni (24’ st Alvisi). A disp.: Cerretani, Di Pollina, Sebastiani, Lonardo. All.: Brocchini. Fine settimana di riposo, invece, per i ragazzi della San Marino Academy che hanno rispettato, come da calendario, il proprio turno di stop. I biancazzurri chiudono la classifica con undici punti messi insieme sin qui, sei in più ne ha il Trento penultimo della classe.

Primavera 4. Girone A (22ª giornata): Torres-Triestina 0-1, Novara-Rimini 0-2, Pergolettese-Virtus Verona 2-0, Pro Patria-Sangiuliano City 3-1, Trento-Mantova 1-0, Pontedera-Arzignano Valchiampo 2-1. A riposo la San Marino Academy.

Classifica: Pro Patria 47; Rimini 45; Arzignano Valchiampo, Triestina 36; Pergolettese 35; Sangiuliano City 33; Novara 30; Mantova 27; Virtus Verona 22; Pontedera, Torres 18; Trento 17; San Marino Academy 11.