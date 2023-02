Rimini, un mese per cambiare passo

di Donatella Filippi

Gubbio, Siena, Vis Pesaro e Fermana. Le avversarie di febbraio del Rimini sono di quelle che possono fare prendere un’altra piega al campionato. Soprattutto dopo la vittoria ritrovata ad Alessandria. Due big tanto per cominciare. A partire da quel Gubbio che, almeno fino a qualche settimana fa, si era candidato come rivelazione del girone B. Poi qualcosa in casa eugubina si è rotto. Tanto che nelle sei gare del girone di ritorno la squadra di Braglia è riuscita a mettere insieme appena un punto. Quello ottenuto in casa della Virtus Entella. Poi solo sconfitte dolorosissime perdendo l’opportunità di stare nel gruppo delle grandi del girone B. Ma il Rimini di Marco Gaburro non si può permettere di guardare tanto ai problemi delle avversarie. Perchè i biancorossi nell’ultimo periodo si sono dovuti occupare principalmente dei propri impicci. La vittoria di Alessandria, arrivata dopo i pareggi con Olbia e Fermana, ha rimesso al mondo la squadra biancorossa. Segni di rinascita in Piemonte. Ma la strada per rimettersi definitivamente in carreggiata è ancora lunga. Il mercato di riparazione potrebbe essere andato in soccorso del tecnico veneto. Rivisti i piani in attacco, anche il centrocampo ora ha più alternative. Soprattutto nella zona nella quale si custodiscono le idee migliori. Il dopo mercato di riparazione inizia da domani al ‘Neri’, contro il Gubbio. Gaburro ha un unico grattacapo.

Quello, presumibilmente, di non avere ancora una volta a disposizione Delcarro, match winner appena qualche giorno fa in Piemonte. Una contrattura, seppur di lieve entità, sta sbarrando la strada al centrocampista che potrebbe dover osservare i compagni dalla tribuna. Ma ora le alternative in mezzo al campo non mancano all’allenatore del Rimini che potrà contare anche su Sandri, giovane promettente arrivato in prestito dal Potenza nell’ultimo giorno del mercato di riparazione.

In zona gol tutti presenti e tutti pronti a prendersi una maglia nell’undici iniziale. Oggi è prevista un’unica seduta sul campo, poi domani sarà già il momento della rifinitura e delle scelte. Facile pensare che, d’ora in poi, mister Gaburro decida di non cambiare troppo. Nel segno della continuità, se possibile.