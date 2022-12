Rimini, va in archivio un 2022 da ricordare

di Donatella Filippi

Tra pochi giorni verrà archiviato. Ma sarà un 2022 da ricordare quello del Rimini. La cavalcata in serie D, il ritorno nel calcio che conta, i festeggiamenti, il derby con il Cesena, i 31 punti messi al sicuro al giro di boa in serie C. Momenti che hanno scaldato il cuore dei tifosi biancorossi. Momenti che hanno saputo riaccendere la passione dei riminesi.

LA CAVALCATA

Che quella di Marco Gaburro fosse una squadra destinata a far parlare di sé in città lo hanno capito subito tutti. In una stagione ancora condizionata dal Covid, la partenza del Rimini nel campionato di serie D è di quelle che non lasciano dubbi su come andrà a finire. Anche se le inseguitrici Ravenna e Lentigione non mollano un centimetro. Promettono battaglia e la danno a quella squadra capace di fare la voce grossa ovunque. In fin dei conti in quella rosa le stelle non mancano. Le magie di Gabbianelli, le discese di Piscitella, i gol di Mencagli, il muro difensivo alzato da Pietrangeli e Panelli, oltre alle parate di Marietta. Il Rimini ha tanti punti di forza. Tanto che non bastano gli 83 punti (un’infinità) messi insieme da Ravenna e Lentigione per non finire alle spalle di una squadra che, in pratica, conduce i giochi dalla prima all’ultima giornata di campionato. A inizio 2022 la vittoria sul campo del Lentigione dà la prima ’mazzata’ alle inseguitrici. Poi, siamo già arrivati ad aprile, il derby perso in casa del Ravenna rischia di far tremare le ginocchia alla squadra di Gaburro. Ma non succede.

IL RITORNO TRA I PROF

È il 15 maggio. Alla squadra di Gaburro manca solo un punticino per raggiungere il traguardo. La partita in casa del Sasso Marconi è l’occasione giusta, quando ne mancano due al termine del campionato. Basta un pari e finisce con un pari (1-1 gol biancorosso di Mencagli) in Emilia. Il piccolo stadio ‘Carbonchi’ è solo biancorosso. Un migliaio i tifosi che sfidano l’afa per l’ultimo atto di una stagione fantastica. La gara non è granché, lo spettacolo è sugli spalti. Arriva il novantesimo, quel punto è al sicuro, può partire la festa.

I FESTEGGIAMENTI

Centinaia i tifosi che la sera del 15 maggio attendono la squadra alla fontana dei Quattro Cavalli, storico punto di ritrovo quando le cose vanno bene. Cori, striscioni, abbracci. Si va avanti fino a notte fonda. Si va avanti fino all’11 giugno con la festa finale in piazza Cavour.

LA SERIE C

C’è un mix di curiosità e speranza attorno alla squadra di Marco Gaburro. Il girone B i tifosi del Rimini lo conoscono bene. Ci vuole un po’ di tempo per iniziare a conoscere la squadra. Si riparte dalle conferme. Molte delle stelle della serie D trovano posto anche in C. Poi ci sono tanti volti nuovi. Giocatori che cercano riscatto in C, giocatori che per la C sembrano un lusso.

A CACCIA DEL BOMBER

In tanti non credono in Claudio Santini. Il suo curriculum in termini di gol fa storcere il naso a molti. Ma quei molti non sanno ciò di cui è capace di fare l’attaccante ex Padova. Santini convince tutti a suon di gol. Tredici in 17 partite, più 3 in Coppa Italia. È già amore.

IL DERBY CON IL CESENA

Arriva subito quel faccia a faccia tanto atteso. È la seconda giornata e al Rimini forse spetta la prima vera delusione del 2022. Il Cesena passa al ‘Romeo Neri’. A decidere il match è il gol di Corazza dopo 24 minuti. Ma i biancorossi si rifanno in coppa poco meno di due mesi dopo. È novembre e Santini e compagni ne fanno due ai bianconeri (2-1, doppietta dell’ex Padova neanche a dirlo) sempre al ‘Neri’. E ora non resta che aspettare un altro derby, quello che potrebbe far iniziare al Rimini un 2023 sulla scia dell’anno precedente. Appuntamento al Manuzzi l’8 gennaio.