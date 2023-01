Rimini, valzer in attacco sono in tre per una maglia

di Donatella Filippi

Che il 4-3-1-2 sia il modulo che accompagnerà il Rimini verso la fine di questo campionato ormai non sembrano esserci più dubbi. Dubbi che invece aumentano eccome quando si pensa alla scelta degli uomini. Perché nel girone d’andata, e in questo avvio di ritorno, i biancorossi hanno dimostrato di avere pochissimi punti fermi. Troppo pochi, direbbe qualcuno. E quello che è sempre stato un punto di forza del Rimini di Gaburro, pensando anche alla passata stagione, rischia un po’ di trasformarsi in un’arma a doppio taglio. Difficile immaginare, almeno per il momento, le intenzioni da qui in avanti del tecnico veneto. Potrà decidere di continuare sulla strada dell’alternanza o magari potrà pensare di aggiungerci un pizzico di stabilità. Resta il fatto che in zona gol sono aumentate le alternative. Non tanto per via del mercato invernale nel quale i conti sono stati pareggiati. All’entrata di Mattia Rossetti, infatti, è seguita l’uscita di Marcello Sereni. Ma perché oggi, dopo mesi e mesi con gli occhi puntati sull’infermeria e sui comunicati del giudice sportivo, quell’abbondanza esiste davvero.

Partendo dai punti fermi Santini e Gabbianelli ai quali mister Gaburro sin qui ha difficilmente rinunciato. Perché in fin dei conti non si può rinunciare al capocannoniere del girone B e anche alla fantasia di Gabbianelli. Resta un posto libero e a oggi sono in tre a giocarsi quella maglia. Rossetti è l’ultimo arrivato, ma già ha fatto vedere buone cose. Vano ha una gran voglia di dimostrare quanto vale, cosa che ancora in Romagna, per un motivo o per l’altro, non gli è riuscita. Poi c’è Mencagli, appena uscito da una raffica di infortuni, che non ha nessuna intenzione di farsi sfuggire, seppur con qualche mese di ritardo, le proprie chance. Nel gruppo degli uomini della zona gol ci sono anche Piscitella e Rosso. Il primo ultimamente sembra un po’ uscito dai radar, il secondo in biancorosso (al netto degli infortuni) non sembra ancora aver trovato una propria dimensione. Detto dell’attacco, la politica dell’"oggi giochi domani chissà" Gaburro l’ha adottata molto anche per la difesa nella quale è complicato individuare dei veri e propri titolari. Più stabile, almeno sin qui, la situazione a centrocampo. Anche se l’arrivo di Biondi spariglia un po’ le carte. Risposte più certe, da molti punti di vista, si potranno già avere dalla gara in programma domani pomeriggio (inizio alle 14.30) in casa dell’Olbia. Dove conta solo vincere. Chiunque andrà in campo.