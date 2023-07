Rimini, vittoria nel test A segno vanno i difensori

Due gol nei primi 33 minuti che sarebbero potuti essere tre. Se al conto si aggiunge l’errore di Sereni dal dischetto. Parte forte il Rimini nella seconda amichevole della stagione a Bagno di Romagna. Test decisamente più impegnativo, rispetto al primo, per i biancorossi contro il Victor San Marino neo promosso in serie D. Quella di mister Raimondi è una squadra in costruzione fatta di certezze sì, ma anche di tanti punti interrogativi tra giocatori aggregati e giocatori con la valigia pronta. Aspettando quelli che arriveranno e quelli che se ne andranno non resta che correre. E il primo tempo del Rimini è di quelli che fanno ben sperare, soprattutto pensando ai giovani. In palla Gomez (terzino del Gambia non ancora tesserato), ma anche Rufo Luci. Niente amichevole per Gigli, Delcarro, Tofanari, Pasa e Rosini, tutti acciaccati.

Dall’altra parte un San Marino già vivo e anche già in palla. Ma la squadra di Raimondi parte forte e dopo sei minuti è già avanti quando Pietrangeli di testa non lascia scampo a Pazzini. E dopo nove c’è anche l’occasione per il raddoppio. Rufo Luci viene steso in area, Sereni dal dischetto avrebbe potuto fare meglio. Pazzini para. Passata la mezz’ora, comunque, il raddoppio arriva con Laverone bravo a sfruttare a dovere l’ottimo spunto di Gomez. Poi la consueta girandola di sostituzioni e il Rimini due non è altrettanto arrembante. Niente gol davanti al centinaio di tifosi arrivati dalla riviera e dal Titano. "I ragazzi nell’ultimo periodo hanno lavorato tanto e un po’ di stanchezza ci sta – dice Raimondi – Siamo un cantiere aperto, il mercato è lungo e non ci saranno problemi a migliorare la squadra".