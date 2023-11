Rinascita, a Udine la sfida più dura. Una big nel momento peggiore

L’avversario più complicato nel momento peggiore della stagione. Concentrazione di difficoltà altissima nella partita di domani a Udine per RivieraBanca. L’ultima gara del girone d’andata vale anche come punto fermo da cui ripartire, per prendere slancio in vista di una serie di appuntamenti da non sbagliare, importantissimi per la classifica. Intanto però il match di Udine c’è e va giocato al 100% della determinazione, pena la possibilità di fare brutte figure. In fondo è capitato pochi giorni fa anche alla regina del campionato, la Fortitudo, tornata a Bologna con un gelido -31.

L’Apu Old Wild West è squadra che punta dritto alla Serie A e che ha un roster di livello eccellente, capace di piegare la resistenza di qualsiasi avversaria. Con un record di 7 vinte e 3 perse, i friuliani stazionano al terzo posto dietro a Bologna e Forlì, ma hanno la forte intenzione di salire ancora di più nel girone di ritorno in vista dell’orologio. Seconda per punti segnati con 81.2 (Rbr terzultima a 72.5), Udine ha una particolarità tecnica evidente: produce tantissimo col tiro da fuori. Seconda per tentativi da tre (32.1), è però prima a livello di percentuale di realizzazione con un preoccupante 41%. Rimini dovrà togliere il più possibili i tiri aperti ed evitare di far entrare in ritmo una squadra che, quando lo fa, diventa devastante.

Individualità eccellenti ma soprattutto un collettivo di alta qualità media per coach Adriano Vertemati. Al di là di Arletti e Vedovato, che comunque si ritagliano complessivamente una ventina di minuti, sono in otto a rappresentare il nucleo forte dell’Apu, con minutaggi che variano dai 17 di Ikangi ai 28 di Alibegovic. Compattezza, innanzitutto, col top scorer che è il giramondo americano Jason Clark, guardia 33enne da 13.6 punti. Il centro è il nazionale argentino Marcos Delia, uno che fin qui non ha esattamente rispettato le attese (6.2 punti e 4.6 rimbalzi) ma che indubbiamente conosce il gioco e ha nelle mani partite di buon livello. A organizzare il gioco Diego Monaldi, secondo marcatore di squadra (12.1) e soprattutto cecchino dalla lunga distanza: occhio a lasciarlo libero perché tira da fuori col 48% su 7 tentativi. Tra i tanti da non perdere di vista c’è certamente anche Mirza Alibegovic, che non ha avuto la carriera di papà Teo ma a 31 anni resta una guardia-ala di lusso (11.3 punti). Il quarto in doppia cifra è il play 26enne Lorenzo Caroti (11.2), mentre resta appena sotto il lungo di 2.07 Raphael Gaspardo (9.7 con 5.4 rimbalzi, il migliore della squadra). Giocano minuti di valore anche l’ala-centro 34enne Matteo Da Ros e la guardia-ala ex Chiusi, Iris Ikangi. Si gioca al PalaCarnera e i biancorossi dovranno tenere la guardia ben alta. Per una volta con poche pressioni, una missione impossibile. Ma vale la pena provarci.

Loriano Zannoni