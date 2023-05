Rinascita ad Agrigento Bedetti pronto al rientro

Non è proprio la trasferta più comoda dell’anno e, classifica alla mano, neppure la più importante. Ma il calendario va naturalmente onorato sino in fondo e la Rinascita ha praticamente speso buona parte della giornata di ieri per raggiungere Agrigento (alle 7.30 la partenza in pullman da Rimini fino all’aeroporto di Bologna, volo per Catania, pranzo nella città siciliana e ulteriore trasferimento in pullman per giungere infine a destinazione nel tardo pomeriggio). L’incontro con i padroni di casa della Moncada è programmato poi per le 17 (fischiano Terranova, Miniati e Bartolini), ma in ogni caso, per conoscere l’avversaria da incrociare nei playoff e le date della serie, l’Rbr dovrà attendere un paio d’ore, giusto il tempo che si concludano Trapani-Chiusi (alle 18) e Latina-Nardò (addirittura alle 19), così come sarà necessario conoscere i risultati provenienti dal girone Giallo, quello delle migliori, per avere un quadro preciso della griglia playoff. Rimini può oscillare da un improbabile primo al terzo posto nel girone Bianco e questo esclude sin d’ora l’accoppiamento con Forlì, che ha già blindato il suo primato e aspetterà dunque nella post season la 16esima, che non potrà mai essere l’Rbr. RivieraBanca alla fine si ritroverà a dover affrontare una squadra lombarda, una tra Cantù, Cremona e Treviglio.

Questi gli scenari futuri, dal 13 maggio in avanti, ma adesso è meglio occuparsi del presente, del match contro una Agrigento che in questa poule ha viaggiato piuttosto baldanzosa, 4-1 il record, con quell’unico scivolone contro Nardò, addirittura -29 a Lecce, ‘roba’ di appena una settimana fa. Rinascita è invece reduce dall’affermazione su Trapani, da quella vittoria che ha sancito l’ingresso dei biancorossi nei playoff col conforto della matematica. Rimini che dovrebbe finalmente riabbracciare Francesco Bedetti (nella foto), fermo dallo scorso 2 aprile per un infortunio alla spalla. "Ha fatto spezzoni di allenamento, è guarito – sostiene coach Ferrari –. Devo comunque parlargli, è importante capire se si sente in grado di giocare. Per Francesco sarebbe un buon test per avere qualcosa in più da dare nei playoff". C’è il possibile rientro del capitano e c’è pure l’ipotesi di un allargamento delle rotazioni. "Confido di dare qualche minuto a Morandotti per Tassinari o Jazz", rivela Ferrari.

alb. cresc.