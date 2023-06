Rinascita, anche Middleton resta "Voto 9 alla nostra stagione"

Larry c’è. Il cognome, a Rimini, lo conoscono tutti anche se il ruolo, oggi, non è quello di una volta, quando giocava. Larry Middleton farà parte dello staff tecnico di RivieraBanca anche per il 2023-2024, con la conferma che è arrivata ieri a pochi giorni da quelle degli altri membri, l’head coach Mattia Ferrari e il primo assistente Mauro Zambelli. Leggenda, icona, totem, ma ora anche acuto e attento osservatore delle cose di campo. Larry non si tocca: "Con la conferma dello staff secondo me la società ha voluto dare continuità a un lavoro fatto bene – spiega lui -. Mattia Ferrari? Mi ha impressionato fin dal primo momento, la sua più grande dote secondo me è quella di saper leggere e cambiare quando c’è bisogno. Non da tutti". La stagione è finita in festa sugli spalti, ma con una sconfitta in campo. Pressoché inevitabile, vista la situazione dell’infermeria con le assenze importanti che hanno martoriato la squadra nella serie con Treviglio. Qualche rimpianto? "Io alla stagione do un giudizio alto, diciamo nove – dice Middleton -. Dieci no, ma nove sì. Certo, con la squadra al completo ci saremmo giocati in maniera diversa la serie con Treviglio. Un peccato, ma la stagione è stata positiva. Credo che siamo cresciuti tutti". Dopo aver confermato lo staff, Rbr metterà mano al roster con conferme e addii. Come sarà la prossima annata? "Difficile dirlo ora, è molto presto. Di sicuro c’è che, se la squadra del prossimo anno seguirà coach Ferrari, allora crescerà. Le sue squadre crescono sempre". Un attestato di stima importante da parte di chi è dentro il lavoro quotidiano come pochi. L’estate del mercato si scalderà presto ma i tifosi non si sono ancora raffreddati, come dimostrato alla serata celebrativa di martedì scorso in spiaggia. "I tifosi sono stati sempre fantastici per tutto l’anno". E chi va in Serie A? Larry si lancia nell’ultimo pronostico della stagione. "Dico Cantù, è davvero forte e piena di gente con grande esperienza ad alto livello". Per RBR intanto è tempo di costruire. Lo staff c’è.

Loriano Zannoni