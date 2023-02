"Rinascita, attenta: Mantova è pericolosa"

L’amarezza per quello che poteva essere e non è stato con la Fortitudo sfuma giorno dopo giorno, anche perché dietro l’angolo c’è un appuntamento meno fascinoso, ma più importante ai fini pratici: la trasferta di domenica a Mantova, contro quegli Stings che condividono il decimo posto con Chiusi a quattro lunghezze dai riminesi. Visto che all’andata l’Rbr la spuntò 79-72, non è difficile capire le ragioni che fanno di questa gara un altro crocevia per la Rinascita, che nell’eventualità di un blitz con ogni probabilità si sbarazzerebbe in maniera definitiva dei lombardi nella corsa verso la Poule Promozione. Ma che tipo di avversaria si ritroverà di fronte, RivieraBanca, nella terra dei Gonzaga? Qualche risposta la fornisce Mauro Zambelli, il vice di coach Ferrari che da giorni si studia in ogni dettaglio i rivali. "Mantova è una squadra molto istintiva, con grandi qualità a livello individuale – attacca il tecnico –. In quintetto dovrebbero partire col giovane Calzavara play e l’americano Myles guardia: il numero 3 è Veronesi, esterno di buona stazza, con l’altro statunitense Ross da 4 e Iannuzzi centro. Quest’ultimo si è aggregato da qualche settimana e con lui i lombardi hanno guadagnato in gioco interno e durezza, visto che sa come usare il fisico". Spulciando tra le cifre ci si accorge subito come il pericolo pubblico numero 1 sia Anthony Myles, 18.3 punti a uscita con il 46% da due e il 40% da tre.

"Myles e Veronesi sono i giocatori che si prendono più responsabilità – ribatte Zambelli –. Bisogna comunque stare molto attenti anche a Ross, che può creare dal palleggio: all’andata fummo bravi noi a rendergli ogni cosa faticosa". Non ci sono atipicità particolari, nel roster degli Stings, pertanto gli accoppiamenti difensivi, per la Rinascita, non dovrebbero essere un problema. "Non abbiamo né vantaggi, né svantaggi enormi, ci sono solo tutte sfide individuali da vincere. Mantova comunque può cambiare ‘pelle’ nell’arco della stessa partita rimanendo competitiva, cioè può alzare o abbassare il quintetto mantenendo buoni equilibri", osserva il vice di Rbr, che con un sano pragmatismo illustra cosa dovranno fare i biancorossi per catturare il referto rosa. "Innanzitutto dovremo avere dei giocatori sani in più rispetto al derby con Bologna – riflette Mauro –. Mantova può avere anche 90 punti nelle mani, dovremo replicare la prestazione difensiva dell’andata".

alb. cresc.