Rinascita, blitz che sa di impresa Super Tassinari stende Treviglio

Gr. Mascio Treviglio

73

RivieraBanca Rimini

84

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Giuri 3 (03, 15), Marini 13 (47, 14), Cerella 7 (22, 14), Lombardi 6 (36, 03), Marcius 6 (33); Bruttini (01), Maspero (01, 01), Sacchetti 6 (12), Vitali 9 (23, 14), Clark 23 (47, 36), Corona ne, Rosmini ne. All.: Finelli.

RIVIERABANCA RIMINI: Tassinari 28 (24, 813), Johnson 14 (47, 29), Anumba 11 (46, 02), Masciadri 15 (35, 35), D’Almeida 5 (23, 01); Landi 11 (02, 25), Scarponi (02, 01), Bedetti, Morandotti, Baldisserri ne. All.: Ferrari.

Arbitri: Dionisi, Pazzaglia e Tallon.

Note – Parziali: 16-20, 30-37, 56-63. T2p: Tre 1935, Rbr 1529. T3p: Tre 727, Rbr 1536. Tl: Tre 1418, Rbr 912.

A volte è bello credere nelle favole, perché può succedere che accadano veramente. Come ieri sera al ‘PalaFacchetti’, dove la quindicesima della fila, Rimini, con i suoi 7 uomini e mezzo ha imbavagliato la seconda della classe, quella Treviglio dal roster importante e completo. Un successo chiarissimo, con la Rinascita che ha vinto il primo, il secondo e il quarto periodo, mentre il terzo spicchio è finito in pareggio. L’Rbr è più squadra (5 uomini in doppia cifra), fa la voce grossa a rimbalzo (38-33 con 11 offensivi) e tira finalmente bene dall’arco, dove si esprime col 42% trascinata da un tarantolato Tassinari. Uno a zero RivieraBanca, dunque, con garadue che si disputerà già domani sera, sempre in terra lombarda.

Quando si comincia l’Rbr è ben presente nel match. L’ex D’Almeida si accende subito, suoi i primi 5 punti dei biancorossi, mentre i bergamaschi ribattono con Cerella, che nel frattempo ‘francobolla’ Johnson. Un paio di comete di Tassinari e i tanti tiri in più presi grazie a un predominio a sotto le tabelle valgono il +4 Rinascita al 10’. Una brutta notizia sono invece i due falli di D’Almeida e Masciadri. Rimini si rifugia pure nella zona per togliere ritmo agli avversari, strategia che funziona, mentre in attacco ancora ‘Tasso’ fa malissimo a Treviglio con tre bombe, conclusioni che mandano in fuga RivieraBanca, addirittura sul +16 a 4’ dal riposo (18-34). La reazione dei padroni di casa non si fa però attendere, mentre Rbr da lì alla pausa di metà gara raccatta solamente un canestro (tripla di Masciadri), con Jazz che sbaglia anche parecchi tiri ‘aperti’. All’intervallo la squadra di Ferrari si specchia comunque in tre possessi di vantaggio. Ma c’è tutta una ripresa da giocare. L’avvio del terzo periodo può essere delicato, ma Rimini c’è, con Anumba e Masciadri che si fanno sentire e rintuzzano i tentativi di rientrare di Treviglio, che alla penultima ripresa, nonostante i 26 punti messi a segno, è ancora sul -7. Nell’ultimo quarto il respiro dei biancorossi pare farsi affannoso e i lombardi s’affacciano così sul -3 (62-65) prima di essere ricacciati indietro da una tripla clamorosa di ‘Tasso’. Sempre il play centese è una lama nella difesa di Treviglio e quando Landi la mette da tre allo scadere dei 24’’, bomba del 65-79, l’inatteso blitz è già confezionato anche se mancano più di 2’ alla fine.

alb. cresc.