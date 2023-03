Rinascita, buon ‘galoppo’ Ora c’è Pistoia nel mirino

Auspicava un galoppo tosto, intenso, coach Ferrari, che aveva di buon grado accettato di disputare anche il retour-match con la Vuelle Pesaro poiché i marchigiani, con la loro fisicità, i loro centimetri, potevano assomigliare a quella Pistoia che domenica farà capolino da queste parti per l’ultima di regular season di A2. E le squadre l’hanno accontentato, con i suoi che l’hanno affrontata a muso duro, anche per camuffare, almeno parzialmente, l’assenza di Johnson, tenuto precauzionalmente a riposo per una ‘botta’ rimediata domenica a Ravenna. Nulla di grave, comunque, tanto che già oggi Jazz dovrebbe riprendere gli allenamenti. E ha giocato sul serio pure la Vuelle, col vocione di Repesa che rimbombava non appena i suoi abbassavano per un attimo la guardia. Lo scrimmage – quattro periodi di 10’ col punteggio che veniva azzerato alla fine di ogni quarto – ha avuto poi un degno contorno, con almeno 300 persone che hanno assistito al galoppo, divertendosi. Durante l’amichevole era inoltre in funzione un banchetto all’interno del Flaminio, banchetto nel quale si potevano sottoscrivere gli abbonamenti per la Poule Promozione (3 partite, Rimini giocherà in casa il 2, il 16 e il 30 aprile). E il computo totale delle tessere ha già superato quota 400, con gli abbonati alla prima fase che possono esercitare il diritto di prelazione fino a lunedì 27 marzo.

Lo scrimmage, come da logica, ha visto Pesaro imporsi in tutti e quattro gli spicchi. Il primo e il quarto sono stati i più tirati, mentre in quelli centrali la Vuelle ha messo più fieno in cascina, per un +18 sommando i parziali. Con Jazz in abiti borghesi si sono dilatati i minutaggi tra gli altri ‘piccoli’: Scarponi è finito in doppia cifra (11 punti con 36 da tre), così come ha tirato bene Tassinari (12 punti con 35 da due e 23 nelle triple, foto a destra). Vicino a canestro Ogbeide non ha avuto vita facile contro il serbo Kravic (8 pt con 49 dal campo per il centro di RivieraBanca). Un leggero infortunio per Masciadri (foto a sinistra), che si è fermato nel terzo periodo (ma pure qui, nulla di preoccupante in proiezione Pistoia).

Il tabellino

Rbr: Tassinari 12, Scarponi 11, Bedetti 7, Masciadri 6, Ogbeide 8; Meluzzi 9, Landi 9, Anumba 9, D’Almeida 5. All.: Ferrari.

Vl Pesaro: Moretti 2, Rahkman 16, Delfino 8, Daye 3, Kravic 14; Cheatham 10, Totè 9, Charalampopoulos 9, Tambone 11, Visconti 12, Dia ne, Stazzonelli ne. All.: Repesa.

Parziali: 22-23, 16-21, 20-28, 18-22.

alb. cresc.