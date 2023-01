Rinascita con l’incognita Bedetti "Occhio alle tre ‘punte’ di Ferrara"

C’è l’incognita Bedetti, ad agitare la vigilia della Rinascita, attesa questo pomeriggio alla ‘Giuseppe Bondi Arena’ di Ferrara (attenzione: in questa occasione si comincia alle 17 invece delle abituali 18, fischiano Vita, Lucotti e Pellicani). Nel campionato di A2 – girone Rosso – è la giornata numero 17, quarta di ritorno e le duellanti sono divise in classifica da appena due punti (16 contro 14, sono davanti gli emiliani). L’Rbr, come accennato, non sa ancora se potrà disporre o meno di Francesco Bedetti. L’ala piccola, trent’anni venerdì prossimo, nel match contro Cento ha rimediato una ‘botta’ alla cresta iliaca e in settimana, complice pure un evidente gonfiore, non si è mai allenato. "Francesco dice che sta meglio, ma credo che solo poco prima della partita sapremo se potrà darci una mano o meno", riflette coach Mattia Ferrari, che è pronto a buttare nella mischia sin dall’avvio Scarponi se il generoso ‘Bedo’ alla fine sarà costretto ad alzare bandiera bianca. "Sì, l’alternativa è quella, con Anumba che in ogni caso partirà dalla panchina. D’altronde Simon ha dimostrato di saper avere impatto quando subentra nei match di rincorsa", è la considerazione dell’allenatore biancorosso, che per il resto alla palla a due andrà con i soliti noti, vale a dire Tassinari e Johnson sul perimetro, Masciadri all’ala forte e Ogbeide in posizione di centro. Anche gli estensi, che sono allenati sempre da Spiro Leka, vecchia conoscenza nelle Minors del ‘riminese’ con esperienze a Morciano, San Marino e Santarcangelo, hanno un giocatore in dubbio: il pesarese Amici, ala piccola che ha saltato le ultime due gare per una scavigliata. Però dovrebbe essere ormai pronto per il rientro.

Ma cosa dovrà fare, RivieraBanca, per cercare di strappare il referto rosa alla ‘Bondi Arena’? "Giocare innanzitutto un attacco bilanciato, così da evitare che Ferrara possa correre in campo aperto – ribatte Ferrari –. Poi dovremo lavorare bene sulle loro tre punte, vale a dire gli americani Cleaves e Smith, più il centro Campani, tre giocatori che ‘fatturano’ quasi 45 punti a uscita. Non possiamo permetterci che trovino canestri facili tutti e tre", osserva lo skipper di Rinascita che, se la partita dovesse mettersi male, terrà bene a mente lo score maturato all’andata (80-65), così da cercare quanto meno di difendere quel +15 negli scontri diretti. È comunque ovvio che la priorità, per Rimini, è stendere di nuovo Ferrara, risultato che avvicinerebbe ulteriormente Meluzzi e compagni a quella Poule Promozione che sorride soltanto alle prime 9 classificate al termine della regular season.

alb. cresc.