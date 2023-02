Rinascita, febbre da derby Tutto esaurito al Flaminio

Anche l’ultimo, residuo biglietto è volato via, nella tarda mattinata di ieri. Era un numerato in zona ‘poltroncine rosse’ e chi l’ha acquistato si è metaforicamente chiuso le porte del Flaminio alle sue spalle. Sì, perché in occasione dell’attesissimo ‘RivieraBanca-day’ di domani sera il vecchio palas registrerà un clamoroso ‘sold out’. Un tutto esaurito che non consentirà neppure di aprire i botteghini il giorno della partita con la Fortitudo Bologna, così come non ci saranno più tagliandi in pre-vendita nella giornata odierna. Un pienone da 3.118 persone, tante sono quelle consentite dalla capienza, con la ‘dotazione’ bolognese che si limita a 300. Aficionandos riminesi che hanno messo mano al portafoglio pur di esserci, abbonati compresi, visto che per questo particolare incontro le tessere non erano valide. Un’ulteriore testimonianza di affetto dei sostenitori biancorossi nei confronti di questa Rbr che da parecchie settimane si è sfilata gli abiti di timida matricola e ha incominciato a togliersi le sue belle soddisfazioni in termini di risultati (1-6 il balbettante record fino alla trasferta di Bologna, 8-4 dalla gara interna con Mantova in avanti). Un ‘contorno’ davvero degno per questa ritrovata sfida che corre sull’A14, una partita che – cosa inimmaginabile soltanto tre mesi fa – vedrà i biancorossi di coach Mattia Ferrari andare a caccia dell’aggancio ai blasonati rivali.

Come accaduto già per altre partite di cartello di RivieraBanca, per domani sera sono state predisposte delle modifiche alla viabilità nei paraggi del palasport Flaminio. Sarà chiusa l’intera via Sartoni, così come ci saranno limitazioni in tratti di via Arnaldo da Brescia, di via IX Febbraio, di via Balilla e dell’intera via Maroncelli. Queste chiusure straordinarie sono previste dalle 18.30 fino a un’ora dopo il termine dell’incontro. Attenzione pure ai vari divieti di sosta per non incorrere poi in sgradevoli sorprese.

alb. cresc.