Rinascita, Ferrari promuove Grande "Ora cerchiamo un lungo italiano"

di Loriano Zannoni

In vacanza, ma con più di un occhio sempre ben rivolto verso la costruzione della nuova Rinascita. Mattia Ferrari si gode la offseason senza far mancare il suo apporto tecnico sulle scelte future, su un mercato cruciale per le prospettive future della squadra biancorossa.

Coach, com’è questo periodo extra-basket?

"Rigenerante".

Come sta vivendo questa fase della stagione nel dettaglio?

"C’è tempo per rilassarsi e per andare in giro con la propria famiglia, ma sto anche lavorando col camp e naturalmente stiamo valutando tante cose per quanto riguarda il mercato di RivieraBanca".

È arrivato Alessandro Grande, ce lo può presentare?

"Abbiamo semplicemente cercato il miglior play possibile sulla piazza e credo che l’abbiamo trovato. Senza contare che si tratta di un giocatore in crescita, un profilo che si adatta alla perfezione alla voglia di crescere e all’ambizione che abbiamo noi. Grande aveva già fatto la A2 qualche anno fa ma in maniera diversa, ora è arrivato a un eccellente grado di maturità".

Come sarà la Rinascita versione 2023-2024?

"Una squadra competitiva, in linea con le nostre ambizioni e con quelle di una città che lo merita".

Cosa cercate dal mercato in questo momento? Una caratteristica tecnica o fisica particolare?

"Cerchiamo fisicità e giocatori il più possibile ‘sicuri’, con esperienza di categoria".

In sintesi, gente da A2 che sappia produrre con continuità numeri e contributo alla squadra. Professionisti che non tradiscano le attese e che sappiano calarsi nella maniera migliore possibile nell’ambiente biancorosso. E gli americani?

"Prima gli italiani, almeno cronologicamente, ma per un semplice motivo. Di posti riservati agli americani ce ne sono due e la platea è abbastanza larga. Per gli italiani è il contrario, dunque prima sceglieremo loro. Come dovranno essere? Più forti possibile".

Su che ruolo vi state orientando prima?

"Un lungo, appunto italiano. Il più forte possibile".