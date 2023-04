Rinascita, gli uomini restano contati ma con Trapani serve un’impennata

Sette giocatori erano e sette sono rimasti. Nonostante tutta la buona volontà, i vari tentativi, l’essersi riaffacciato in un contesto agonistico stringendo i denti, Francesco Bedetti non ce l’ha fatta. La spalla gli duole ancora, l’ala fatica addirittura a tirare e un eventuale contatto in partita – evento più che probabile, visto che il capitano ci mette sempre il fisico – finirebbe per peggiorare le cose. Così questo pomeriggio, in occasione del confronto interno con Trapani, ‘Bedo’ si limiterà a incitare i compagni dalla panchina, con la data del rientro che slitta ulteriormente (al Flaminio la palla a due verrà alzata alle 19, fischiano Masi, Pellicani e Caruso). La situazione di estrema emergenza non abbandona dunque la Rinascita, che quel maledetto 2 aprile – gara casalinga con Latina – si ritrovò a perdere ben tre uomini (Ogbeide e Meluzzi sono gli altri malconci) in un colpo solo, roba da Guinness dei primati. E quella con Trapani ha tutti i crismi per essere una gara-chiave in ottica playoff, al di là di ogni calcolo. "Noi dobbiamo pensare solo a vincere di un punto questa partita", è sull’obiettivo coach Mattia Ferrari, che per fare ‘numero’ negli allenamenti può disporre di tre-quattro giocatori ‘prestati’ dagli Angels Santarcangelo, realtà di C Silver. "Per questo incontro ho deciso di tornare a giocare alla vecchia maniera – è sempre lo skipper di Rbr che parla –. Se c’è da correre, corriamo, così come cercheremo di metterci tutta quanta l’energia possibile, senza farci condizionare dal fatto che siamo contati. Insomma, siamo davanti al nostro pubblico e vogliamo essere baldanzosi. Al tempo stesso non rinunceremo a qualcosa di tattico, ogni tanto potremmo rifugiarci nella zona, anche per preservare dai falli qualcuno. Per portarla a casa in queste condizioni, comunque, bisognerà sperare anche in una compartecipazione degli avversari", è estremamente realista Ferrari, che nel match d’andata sbancò Trapani – unico successo riminese nel girone Bianco – disponendo addirittura di soli 6 giocatori, poiché oltre ai tre assenti cronici in quell’occasione rimase fuori Johnson, vittima di un virus influenzale. Un’avversaria, la squadra siciliana, difficile da decifrare. Domenica scorsa, ad esempio, gli isolani in avvio di secondo periodo erano sprofondati sul -24 nella gara interna con Nardò. Qualche fischio dalle tribune ed ecco la reazione, pugliesi alla fine battuti dopo una veemente rimonta. In questa fase il giocatore trapanese ‘on fire’ è il play-guardia Massone, 22.3 punti a uscita col 48% da tre. alb.cresc.