Rinascita, grandi manovre Il nodo è il playmaker

L’estate del mercato in casa Rbr non è ancora iniziata, ma pensieri e riflessioni sul futuro roster impazzano. La dirigenza biancorossa è alle prese con alcune decisioni importanti da prendere, sa che dovrà aspettare per gli americani e sta sondando il mercato degli italiani per ricoprire ruoli decisivi in campo. Giova dunque esplorare il roster di Rivierabanca per capire chi rimarrà e chi farà le valigie. Il punto interrogativo più grande riguarda naturalmente Johnson e Ogbeide, ma qui la società s’è già mossa con largo anticipo con un’offerta importante. Resta da capire se i due accetteranno o cederanno alle eventuali sirene di squadre di categoria maggiore. Al momento la situazione è in stand-by. Se i due non dovessero tornare a Rimini, Rbr è pronta a riversare quella parte di budget su stranieri di livello alto. La difficoltà, nel cambiare, è tecnica ma anche umana e ambientale, perché l’impatto col mondo riminese di Johnson e Ogbeide è difficilmente replicabile. Un punto cruciale del mercato di Rivierabanca sarà anche quello riguardante il settore playmaker. A roster restano Tassinari e Meluzzi ed è altamente inverosimile che restino entrambi. Più probabile che debba salutare il secondo. L’identikit del nuovo arrivato vira su quello di una point-guard d’ordine e sicura, di categoria ed energica. Sarà probabilmente l’investimento più importante tra gli italiani. Scontato che non resti Francesco Bedetti e per mille motivi sarebbe un addio molto doloroso. Riminese, cuore della squadra, capitano. Strappo complicato, ma probabilmente le due parti si diranno addio. Un altro che dovrebbe lasciare, pur con contratto in essere, è Aristide Landi. Arrivato in corsa a novembre, è entrato nei meccanismi di squadra in maniera particolarissima. Senza brillare per numeri e statistiche, ma spesso rendendosi utile in mille altre maniere. In ogni caso il giocatore non dovrebbe più vestire la casacca biancorossa, così come rimane in dubbio la permanenza di Ursulo D’Almeida. Dovrebbero invece rimanere Anumba e Masciadri, così come Scarponi, a meno che arrivino occasioni particolarissime sul mercato degli italiani e i ritocchi al roster diventino rivoluzioni vere e proprie. Resta, sullo sfondo, la volontà certa della dirigenza di migliorare il gruppo e di allontanarlo il più possibile, sulla carta, dalle zone calde della classifica. L’obiettivo finale, come ripetuto più volte dall’amministratore delegato Paolo Carasso, è quello di salire in Serie A nei prossimi anni. Il percorso, nelle intenzioni, sarà teso a quell’obiettivo di lungo periodo. Stabilizzandosi il più possibile nel 2023-2024. Crescendo.

Loriano Zannoni