Rinascita, il giorno del derby Ferrari con il dubbio Bedetti

Un Flaminio stile ‘Bombonera’, con tutti i 3.118 biglietti a disposizione esauriti già da venerdì mattina, ospita stasera lo scontro tra Rinascita e Fortitudo Bologna, partita nella quale si celebra il RivieraBanca-day (si comincia alle 20.30, arbitrano Caforio, Almerigogna e Morassutti; chi non è riuscito a procurarsi il prezioso tagliando potrà vedere l’incontro in diretta su E’Tv Rete7, canale 10 del digitale terrestre). Una sfida che ha sempre un sapore particolare, un match che vede pure le duellanti molto vicine in graduatoria, tanto che se l’Rbr dovesse spuntarla aggancerebbe addirittura la Effe al sesto posto. "Già, se qualcuno avesse ipotizzato questa situazione ai tempi del match d’andata l’avrebbero preso per pazzo", riflette il coach biancorosso Mattia Ferrari, che si accosta alla gara con un dubbio. "Non sappiamo ancora se Bedetti potrà essere o meno della partita – rivela il tecnico –. Francesco si trascina infatti due problemi: una borsite al tendine del piede destro e un virus intestinale. Valuteremo le sue condizioni poco prima della palla a due". Non dovesse farcela, il capitano, nello spot di ala piccola potrebbe partire in quintetto Scarponi oppure Anumba ("Ci penserò solo quando saprò come sta Bedetti").

Il vecchio palas, come accennato, regalerà uno splendido colpo d’occhio e la Rinascita, con una classifica abbastanza tranquilla, lo può affrontare senza l’assillo dei due punti a tutti i costi, situazione ideale per disputare una bella partita. Ma Ferrari, come suo costume, è piuttosto pragmatico. "Il nostro obiettivo è vincere – taglia corto il coach –, meglio imporsi 49-48 che perdere 99-100 dopo una gara spumeggiante. Dal punto di vista emotivo, poi, è un altro discorso e in ogni caso credo che vivremo una grande serata di pallacanestro". La Fortitudo (10-9 il record) ha un’impronta offensivamente leggera dai suoi americani, che producono appena il 27% del totale punti. Nell’Rbr, invece, la premiata ditta Johnson & Ogbeide esprime addirittura il 47% del fatturato. "Però la Fortitudo ha in Aradori un americano e Fantinelli è un top player. Poi, al di là della produzione offensiva, Thornton e Davis non sono certo giocatori qualsiasi – osserva Ferrari –. Sono due squadre con fisionomie diverse". Lo skipper di RivieraBanca ha nel mirino un altro ‘scalpo’ eccellente dopo quello di Cento, questa la ricetta per catturarlo. "Bologna non ci regalerà niente, per batterli devi giocare. Oltre al consueto bottino dei due stranieri, noi abbiamo bisogno di un buon apporto dei play e di un terzo ‘violino’ tra gli italiani. Così riusciamo ad essere veramente competitivi".

Alberto Crescentini