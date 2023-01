Rinascita, Johnson e Ogbeide pronti per Cento

Era atteso con legittima curiosità, in casa Rbr, l’allenamento di ieri, il primo con la palla dopo la debacle di Forlì, visto che giovedì la squadra si era ritrovata in palestra solo per fare video più una seduta di pesi. La curiosità era tutta per verificare le condizioni di salute dei due stranieri: Jazz Johnson, fortemente condizionato dai postumi dell’influenza con l’Unieuro, e Derek Ogbeide, che nel derby, dopo aver comunque giocato (e saltato) per 34’, aveva abbandonato il parquet zoppicando per affidarsi a una borsa del ghiaccio sul ginocchio. Bene, le indicazioni sono abbastanza confortanti, poiché entrambi si sono riusciti ad allenare. La sensazione, dunque, è che domani con Cento ci saranno entrambi, presenze vitali per RivieraBanca, che non può certo fare a meno di una guardia da 19 punti a uscita e di un centro da 15.6 pt e 9.4 rimbalzi. Arriva la co-capolista Tramec e dal ‘ferrarese’ si attendono sui 200 tifosi. Sono stati infatti organizzati (e riempiti) due pullman, ma vista la relativa vicinanza non saranno pochi gli aficionados centesi che raggiungeranno Rimini in auto.

A proposito di pubblico, tra i dirigenti della società biancorossa c’è viva soddisfazione per i dati snocciolati dalla Lnp in merito all’affluenza nei palazzetti. Dati che fanno di RivieraBanca il quarto club dell’intera A2 per la media-spettatori a partita (2.378 le presenze). Davanti a tutti, com’era prevedibile, c’è la Fortitudo Bologna, al momento inarrivabile (4.238 per la Effe). Più staccata Udine (2.787), mentre Forlì, a quota 2.396, può esibire appena 18 tifosi in più rispetto a Rimini. "È un risultato importante, che ci gratifica molto. Un risultato dovuto al grande lavoro che è stato fatto negli ultimi quattro anni – sostiene il ds Davide Turci –. Un lavoro portato avanti nelle scuole, così come è stata fondamentale la collaborazione con tante società sportive della provincia. Il pubblico riminese peraltro è esigente e questo ci rende ancor più orgogliosi. Quella dei tifosi, poi, non è solo presenza, ma vicinanza – osserva il 46enne dirigente riminese –, come nel caso degli applausi di incoraggiamento a Meluzzi dopo lo 02 ai liberi con San Severo". Ricordiamo che con 1.272 abbonati è stato pure battuto lo storico record che risaliva al ‘97 (1.223 allora i fidelizzati).

alb. cresc.