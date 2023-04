Rinascita, le assenze pesano La trasferta a Latina è amara

Benacquista Latina

88

RivieraBanca Rimini

57

BENACQUISTA LATINA: Viglianisi 9 (02, 37), Cleaves 20 (47, 25), Cacace 5 (12, 11), Cicchetti 11 (57), Fall 2 (16); Moretti 11 (45), Rodriguez 10 (12, 25), Parrillo 5 (12, 13), Alipiev 15 (33, 38), Donati (01 da tre), Durante ne. All.: Gramenzi.

RIVIERABANCA RIMINI: Tassinari 3 (14 da tre), Johnson 21 (25, 511), Anumba 5 (24, 02), Masciadri 6 (23, 02), D’Almeida 6 (14); Landi 14 (16, 27), Scarponi 2 (12, 03), Morandotti, Sirri ne, Bedetti ne. All.: Ferrari.

Arbitri: Martellosio, Capurro e Maschietto.

Note – Parziali: 20-18, 40-28, 60-44. T2p: Lat 2036, Rbr 924. T3p: Lat 1230, Rbr 829. Tl: Lat 1217, Rbr 1522.

Dopo tre partite comunque giocate (e una, a Trapani, pure vinta), la Rinascita viene asfaltata a Latina al quarto impegno in questo girone Bianco di A2 che promuoverà 4 squadre su 6 ai playoff. A differenza delle altre gare, stavolta le assenze – Ogbeide, Bedetti e Meluzzi, meglio ricordarlo – si fanno terribilmente sentire contro un’avversaria che non abbassa mai la guardia, che difende forte, gioca duro: e Rimini, quando si rende conto di non avere alcuna chance, molla pure gli ormeggi, con il punteggio che si fa così oltremodo severo. L’incontro – quello equilibrato – dura una quindicina di minuti, quindi la scena se la prende tutta Latina e l’Rbr tutt’al più può recitare un ruolo da semplice comparsa.

In avvio, come accennato, la Rinascita ci prova. È il solito Johnson a indicare ai suoi la strada, a trasmettere segnali positivi ai compagni. Jazz imbuca due triple in un amen, più un altro canestro da due, e Rimini vuole crederci, nonostante un organico che definire raffazzonato è poco. Anche Tassinari la mette dall’arco e Rinascita si ritrova più volte con la testa avanti, anche se al primo mini-riposo sono i pontini a specchiarsi in un +2. Ma l’Rbr è lì e questo è già confortante. L’equilibrio, quando si ricomincia a giocare, dura ancora 4-5 minuti (25-24 il parziale), poi i biancorossi cominciano a impantanarsi, a deragliare. Oltre a perdere di vista il canestro, RivieraBanca si distrae colpevolmente dietro, regalando agli avversari alcuni ‘panieri’ troppo facili. C’è pure qualche fallo speso male, da 2+1, e Latina confeziona un break di 13-0 che spacca l’incontro, mentre coach Ferrari brucia due timeout in appena un minuto nel tentativo, che si rivela però inutile, di destare i suoi dal torpore, con i padroni di casa che possono volare sul 38-24. Una doppietta ai liberi di Landi interrompe il lungo digiuno e all’intervallo sono comunque 12 le lunghezze che dividono le duellanti. In questi 10’ complicati le cifre sono particolarmente eloquenti per Rimini, che nel secondo periodo tira un arido 212 con 6 perse a contorno (10 il computo totale, alla fine saranno 21). E Masciadri si ritrova già tre falli sul groppone. Ripresa e in un battito di ciglia i biancorossi scivolano sul -17, con la sensazione – nitida – che l’Rbr non abbia risorse per rimettersi in carreggiata. Quel gap resta pressoché inalterato alla penultima sirena, poi l’elastico si allarga sempre più fino alla liberatoria sirena finale.

alb. cresc.