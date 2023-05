Rinascita, l’ex è carico "Serve una vittoria fuori"

In Sicilia pare trovarsi decisamente a suo agio, Ursulo D’Almeida. A Trapani, un mesetto fa, aveva realizzato la sua prima ‘doppia doppia’ in canotta Rbr e domenica scorsa, ad Agrigento, si è ripetuto: per il 21enne lungo stavolta il fatturato è stato ancora più corposo, poiché ai 16 punti ha aggiunto pure 17 rimbalzi, per quella che è stata la sua miglior prestazione stagionale. "Sto sfruttando il maggior minutaggio di cui dispongo – riflette D’Almeida, che in questo girone Bianco ha visto dilatare il suo spazio dopo l’infortunio occorso al centro titolare Ogbeide –. Penso comunque di essere questo tipo di giocatore: e quando avverto la fiducia del coach, produco anche di più", semplifica tutto Ursulo, che ad Agrigento si rendeva inoltre protagonista di un percorso netto dalla lunetta (66), lui che specialista ai liberi proprio non è. "Non male e magari speriamo nell’immediato futuro di avere pure un aggiuntivo da battere dopo un canestro realizzato, devo imparare a tenere meglio i contatti senza buttare via la palla", osserva il numero 13 di RivieraBanca, che dà l’impressione di arrivare in fondo al match in buone condizioni dopo essere rimasto dentro 30’ e passa. "No, non sono stanco, ho passato tutta la stagione a riposare...", se la ride Ursulo, che nella prima fase, essendo il cambio di Ogbeide, rimaneva sul parquet 10’ a gara. E sabato, a Treviglio, D’Almeida sarà il classico ex. Nel club del ‘bergamasco’, d’altronde, il lungo originario del Benin c’è cresciuto. "Quando sono arrivato lì, nel 2017, non avevo ancora 16 anni, Treviglio per me è una seconda casa", ammette Ursulo, che in questo playoff, almeno tra i senior, ritrova solamente due ex compagni di squadra. "Sì, Eric Lombardi e Brian Sacchetti. Ritroverò poi la gente, Treviglio ha una tifoseria super", aggiunge l’ala forte di Rinascita, che la passata stagione uscì al primo turno di playoff, con la formazione lombarda che in Toscana perse alla ‘bella’ la serie contro Chiusi. E adesso questo faccia a faccia tremendamente complicato per una Rbr largamente rimaneggiata che non ha abbracciato nessun possibile rinforzo a ‘gettone’. "Treviglio ha tanti giocatori di alto livello, con esperienze in Eurolega, però non penso che sia un’avversaria impossibile. Ritengo piuttosto che l’accoppiamento sarebbe stato più tosto se avessimo incrociato Cantù o Cremona. Cercheremo di vincere una partita da loro tra sabato e lunedì: è difficile, certo, ma ci proveremo", promette Ursulo. alb.cresc.