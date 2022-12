Rinascita ’promossa’ dopo metà stagione

di Alberto Crescentini

C’era più di una scommessa da vincere, quando in casa Rinascita dirigenza e staff tecnico hanno costruito la squadra che andava ad affacciarsi da matricola in un campionato non semplice come l’A2. Quella più grossa riguardava i tanti ‘rookies’ in organico, cioè quei giocatori italiani che si affacciavano per la prima volta nella categoria. Da Anumba a Bedetti, da Arrigoni a Scarponi, quest’ultimo appena 18enne. Poi c’era anche chi in A2 ci aveva giocato poco più che ragazzo, senza eccessive responsabilità: parliamo di Tassinari, che bagnò il naso nella seconda Lega con la casacca dell’Andrea Costa Imola. E c’era pure chi, come D’Almeida, proveniva sì da quel campionato, ma era pur sempre un ragazzo molto giovane (novembre 2001), senza troppo ‘vissuto’, senza quel bagaglio di esperienza che ha chiaramente il suo peso. Così, a conti fatti, c’erano solo due cestisti ‘da A2’ nel parco italiani: Stefano Masciadri e Davide Meluzzi, che nella scorsa stagione era addirittura il primo terminale offensivo di Chieti. Con tutti questi giocatori che andavano verificati al piano di sopra, l’Rbr aveva però un imperativo: non sbagliare assolutamente la coppia di stranieri.

E alla luce di quello che ci hanno raccontato queste prime 14 giornate, possiamo affermare che sia Jazz Johnson, sia Derek Ogbeide hanno ripagato la fiducia riposta in loro dalla società biancorossa. Due cestisti molto diversi, due ragazzi ancora giovani – la guardia è del ‘96, il centrone di origini nigeriane addirittura del ‘97 – che hanno dimostrato di poter recitare ruoli di primo piano. Per quel che riguarda Jazz, parliamo di un ‘usato’ sicuro. Sì, perché nel Belpaese aveva già giocato difendendo i colori di Cantù (A1) e Pistoia. Un attaccante di razza, che ha regalato sempre bottini consistenti a RivieraBanca, tanto che a tutt’oggi è il cannoniere principe del girone Rosso, con percentuali che stanno lievitando. Un Johnson che con il passare delle settimane ha imparato a conoscere sempre meglio i compagni, a capire come valorizzare le loro caratteristiche, limando partita dopo partita quelle forzature che erano emerse nel primo scorcio di campionato.

E se Jazz incendia il canestro, Derek è il ‘Signore degli Anelli’ di questa Rbr, il pivottone classico, un totem nel cuore dell’area, dove la sua fisicità, unita a una tecnica non disprezzabile, risulta spesso e volentieri indigesta ai lunghi (o presunti tali) avversari. Un Ogbeide che sta imparando a gestirsi meglio con i falli, a non escludersi dal gioco per qualche ingenuità: anche perché Rimini ha bisogno di averlo sul parquet almeno una trentina di minuti a partita.

Insomma, i due ‘forestieri’ funzionano e alla loro rassicurante ombra possono crescere gli altri, a cominciare da quel Meluzzi che pare aver imboccato la strada giusta dopo un inizio oggettivamente difficile, complicato. Un’altra pedina che può risultare un valore aggiunto è Landi, lungo duttile che può giocare indifferentemente da numero 4 e da numero 5. L’innesto in corsa che ha portato al doloroso taglio di Arrigoni, che non è riuscito ad adattarsi alla categoria.