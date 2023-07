Rinascita, sarà un inizio di fuoco Prima in casa con la Fortitudo

La ‘F’ al Flaminio. Sarà la nobile decaduta Fortitudo Bologna a tenere a battesimo, domenica 8 ottobre, la stagione casalinga di RivieraBanca. Rbr, che giovedì aveva conosciuto la squadra contro la quale esordirà nella prossima regular season di A2 (Piacenza, in trasferta), ora sa anche chi verrà a dar battaglia nella ‘bombonera’ di casa. Il Flaminio, che ha fatto le fortune di Rimini per calore e capacità di spinta alla squadra, vedrà affacciarsi la Flats Service Fortitudo Bologna per una prevedibile esplosione di tifo e rivalità. Per la terza giornata la truppa di coach Ferrari sarà impegnata subito nel primo infrasettimanale (mercoledì 11 a Orzinuovi) e poi di nuovo al Flaminio con Verona. In una settimana, dunque, back-to-back di squadroni da ospitare a Rimini. Un inizio di fuoco nella comfort zone del Flaminio, che è ai vertici della Lega come percentuale di riempimento. Bologna e Verona, due team ambiziosi che vogliono tornare in Serie A. E il derby con Forlì? Subito dopo, alla quinta. Domenica 22 ottobre all’Unieuro Arena. È indubbio come quello della stagione 2023-2024 si presenti come un inizio dall’alto grado di difficoltà ma altrettanto entusiasmante, se visto dalla prospettiva dei tifosi. In definitiva, un bel test per le ambizioni riminesi, anche se a contare più di ogni altra cosa sarà la tenuta sulla lunga distanza. Ancor più adrenalinico il derby di ritorno, fissato come piatto forte in attesa delle feste natalizie: al Flaminio sabato 23 dicembre. A fine novembre, con 11 partite già disputate, ecco la boa tra andata e ritorno. Non ci si ferma mai, con le gare che costeggiano le festività di fine anno che si giocheranno sempre di sabato e domenica.

L’unico infrasettimanale casalingo, almeno a livello di regular season, sarà quello con Cento del 1° novembre. Per la Rinascita, cinque gare in casa all’andata e sei al ritorno. A scanso di cambiamenti per esigenze diverse che potranno accadere, tutte le partite domenicali cominceranno alle 18, i due infrasettimanali di mercoledì alle 20.30 e le gare di sabato alle 20 (a casa Pillastrini a Cividale il 4 novembre) o alle 20.30 (derby prenatalizio il 23 e trasferta a Chiusi il 30 dicembre). Il 4 febbraio (match casalingo con Udine) stop alle danze per lasciar spazio alla fase a orologio che, lo ricordiamo, vedrà ogni squadra affrontare dieci squadre dell’altro girone, il verde: in casa le cinque che le sono alle spalle in classifica, in trasferta le cinque che la precedono. Il tutto dall’11 febbraio al 21 aprile, con in mezzo la sosta per la Final Four di Coppa Italia Lnp. Rbr intanto comunica le prime date relative alla campagna abbonamenti. Dal 28 agosto al 4 settembre prelazione per agli abbonati alla scorsa regular season. Vendita libera dal 5 settembre.

Loriano Zannoni