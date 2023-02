Rinascita, Tassinari non fa drammi "Possiamo giocarcela con tutti"

Questione di centimetri. Di quei pochi centimetri che hanno impedito alla ‘palombella’ di Tassinari di adagiarsi sul fondo della retina, canestro che, se realizzato, avrebbe prolungato il derby con la Fortitudo Bologna all’overtime, con quel che ne consegue. In quei 5’ extra sarebbe potuto accadere veramente di tutto, mentre adesso siamo qui a celebrare la classica sconfitta a testa alta, se non altissima, della Rinascita, che sia pure impoverita nell’organico – out Masciadri e Scarponi, con Bedetti e Landi sul parquet ma non certo al top della condizione – ha riversato nel match una grandissima energia e intensità, spaventando a morte i ‘cugini’. "Credo che abbiamo regalato al pubblico una bella partita, a quei fantastici tifosi che hanno sofferto con noi, sostenendosi sempre – attacca il 26enne play, alla seconda stagione nell’Rbr –. La Fortitudo ha fatto un primo quarto clamoroso (910 da due, 45 da tre, queste le incredibile percentuali di tiro in quei 10’ iniziali, ndr) e noi siamo stati bravi a non precipitare ancora più indietro, a contenere lo svantaggio in 11 punti. Siamo rimasti sempre dentro al nostro piano-partita, dimostrando a noi stessi che se restiamo concentrati possiamo giocarcela davvero con tutti".

Impossibile, però, non tornare con la mente a quel finale ricco di pathos, a Tassinari in lunetta con 4’’ sul cronometro e 3 punti di svantaggio da recuperare. La strategia prevede mettere il primo libero e sbagliare apposta il secondo, confidando in un rimbalzo offensivo o in un recupero. E questo puntualmente accade. "Già, era venuto tutto bene... – sospira ‘Tasso’ –. Sono riuscito a prendere io stesso il rimbalzo, davanti avevo Italiano e ho indirizzato subito il pallone verso il canestro, alzando la parabola. Mi sono accorto subito che il pallone non sarebbe entrato, però ho sperato davvero che lo prendesse Ogbeide, che era ben posizionato, per trasformarlo in uno schiaccione dei suoi. Ma non è andata così, purtroppo non c’è stato il lieto fine", riflette il numero zero di casacca di RivieraBanca, giocatore che in queste 20 giornate consegnate agli archivi sta viaggiando a 6.8 punti (44% da due, 33% da tre) e 2.8 assist nei 23’ che coach Ferrari gli concede. Rimini perde, ma la classifica continua a strizzarle l’occhio. Sì, perché con appena 6 giornate ancora sul calendario l’Rbr si specchia sempre in un settimo posto con 4 punti di margine sulla decima, cioè sulla prima delle escluse dalla Poule Promozione. E domenica, a Mantova, c’è un match che, in termini di importanza, conta ben più dell’intrigante sfida con la Fortitudo.

alb. cresc.