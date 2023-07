Rinascita, ufficiale Abba Riflettori puntati su Adrian

Un arrivo ufficiale e uno che sembra vicino. I due nomi sono quelli di Adamu Adam Abba e Nathan Adrian, già più volte al centro delle discussioni di mercato per quanto riguarda Rinascita Basket Rimini. Entrambi nel reparto lunghi, entrambi per chiudere un reparto che ha già come certezze il nuovo arrivato Simioni e il confermato Masciadri. Abba è ufficiale. Centro di 2.04 di nascita nigeriana ma formazione italiana, proviene da tre stagioni in serie B, l’ultima con Bernareggio. Il giocatore ha preso parte nei giorni scorsi a un ritiro con la nazionale sperimentale nigeriana, scendendo in campo in una serie di match in Coppa d’Africa. In B un utilizzo consistente a livello di minuti (17) con una produzione di punti che è arrivata a 4.6 di media. La curiosità è che Rbr non sarà la sua sola squadra, visto che arriva in doppio tesseramento con la Dulca Santarcangelo di C (e Under 19 Eccellenza). "Struttura fisica prestante, giocatore d’area – commenta Mattia Ferrari –, che in questo momento ha una buona propensione ad andare a rimbalzo. Speriamo che possa iniziare con noi un percorso di crescita, per consentirgli a medio e lungo termine di poter giocare a un livello ancora più elevato rispetto a quanto fatto fin qui. Confidiamo nel suo impegno nel poter alzare il livello, l’atletismo e la competitività durante i nostri allenamenti".

Abba ci sarà, Nathan Adrian potrebbe seguirlo. I rumors avvicinano sempre più il lungo ex Forlì al Flaminio e il colpo sarebbe di quelli che fanno clamore. Non per il tipo di mercato che sta portando avanti Rinascita, decisamente da top team del girone, ma per il trasferimento da Forlì a Rimini. Arriverebbe in biancorosso l’mvp straniero della A2, dopo che è già arrivato il miglior giocatore italiano, Tomassini. Un lungo ambito e che sposterebbe il baricentro ancor più sulla tecnica. Una squadra, quella che va delineandosi per il 2023-2024, di alto livello qualitativo e soprattutto assemblata ormai in tempi record, a prescindere da quando sarà ufficializzato il secondo lungo. Idee chiare e voglia di cominciare subito con uno spartito limpido.

Loriano Zannoni