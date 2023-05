Rinascita, ultima chiamata "Pronti a dare battaglia"

Raccogliendo le ultime, residue energie, i ‘superstiti’ della Rinascita tornano in campo questo pomeriggio per garaquattro dei quarti di finale playoff contro Treviglio. L’appuntamento è ancora sulle tavole amiche del Flaminio (palla a due alle 18, fischiano Costa, Maschio e Centonza), per quella che è una sfida senza alternative per l’Rbr. Sotto 1-2 nella serie, se vuole restare ‘viva’ la squadra riminese è costretta a vincere, altrimenti alla sirena saremo ai saluti. E la logica ci dice che le speranze dei biancorossi di tornare mercoledì nel ‘bergamasco’ per garacinque non sono tante. Treviglio è un’avversaria forte e attrezzata, sia fisicamente che tecnicamente: ed è profonda, con quei 10-giocatori-10 che coach Finelli può tranquillamente ruotare. RivieraBanca, invece, è sempre costretta ad affidarsi a 7 soli uomini più Bedetti, che generosamente cerca di dare quel che ha quando viene chiamato in causa, anche se 40 giorni di inattività gli hanno inevitabilmente minato la condizione atletica. In garatre, poi, tra i lombardi solo Marini è rimasto sul parquet più di 30’, mentre nella Rinascita Johnson di minuti ne ha giocati quasi 38, Tassinari 35 (foto a destra) e D’Almeida 33. E con i tempi di recupero così stretti, neppure questa è una buona notizia per Mattia Ferrari.

"Stiamo provando a fare tutto quello che è nelle nostre corde, cercando di gettare il cuore oltre l’ostacolo. E vogliamo portare Treviglio a garacinque", non molla la presa il 48enne allenatore di Rbr, che non ha rimpianti particolari sulla partita di venerdì sera. "Questo è un gioco fatto di errori, ci può stare sbagliare. Magari si può essere più aggressivi a rimbalzo, certo. Ma l’unico, vero rimpianto che ho è quello di non avere la squadra al completo", torna al punto di partenza lo skipper di RivieraBanca, che non perde occasione per lodare il pubblico che affolla il vecchio palas. "L’altra sera c’era un’atmosfera stupenda, davvero grazie ai tifosi per come ci stanno vicini. Sempre". Nella sconfitta in garatre, dopo il solito Jazz (foto a sinistra), il secondo ‘violino’ dell’attacco riminese è stato Aristide Landi, 13 i punti a referto con tre bombe emotivamente importanti. Un giocatore, la 29enne ala forte arrivata in corso d’opera, che vuole crederci ancora, camuffando stanchezza e logorio. "Fosse per me, avrei pagato per giocare garaquattro già il giorno dopo – dice –. Queste sono le partite più belle, Treviglio se la dovrà sudare: poi, se vinceranno di 30, bravi loro".

alb. cresc.