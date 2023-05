Rinviato l’incontro tra Maniero e Gaburro

Tutto rinviato, appuntamento fissato nei prossimi giorni. E nelle prossime ore si saprà se le strade del Rimini e Marco Gaburro saranno pronte a dividersi. Tutto lascia supporre che sarà così, anche se prima è atteso un incontro tra il ds Maniero e l’allenatore al quale non mancano le richieste, ma tutte in una categoria inferiore. Da Livorno a Piacenza, ma anche a Ravenna sembrano aver messo gli occhi su di lui. Il Rimini, a sua volta, si guarda intorno. Il nome del prossimo allenatore dei biancorossi è sul taccuino del ds, e potrebbe non essere necessariamente quello di Luca Tabbiani, tecnico del Fiorenzuola che Maniero ha corteggiato a lungo prima di ingaggiare Gaburro. Anche se, prima di parlare di allenatori e giocatori, sarà utile capire le intenzioni del presidente Alfredo Rota, unico timoniere di un Rimini che avrebbe tanto bisogno di allargare la base.