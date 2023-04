Ripresa degli allenamenti, riecco Panelli e Gigli

Un lunedì di riposo e da oggi dritti verso l’obiettivo finale. Rimetteranno piede al ’Romeo Neri’ questo pomeriggio i biancorossi del Rimini iniziando a mettere nel mirino il Montevarchi che domenica (calcio d’inizio alle 14.30) si presenterà al ‘Romeo Neri’. Margo Gaburro ritrova una certa abbondanza anche in difesa considerando che per la gara contro i toscani potrà nuovamente contare su Panelli, ma probabilmente anche su Gigli. Il primo sabato scorso ha scontato la giornata di qualifica rimediata, il secondo si è ormai buttato alle spalle il problema al ginocchio che lo ha tormentato nelle ultime settimane. La gara contro l’Ancona non ha lasciato in eredità nessun ‘guaio’ con il giudice sportivo (almeno quello) e così il tecnico veneto per l’ultima della stagione regolamentare potrebbe poter contare sulla rosa quasi al completo. Con una settimana di tempo per scegliere gli undici da mandare in campo che possano consegnare ai biancorossi quegli spareggi promozione che il Rimini non vuole farsi scappare. Restano da verificare le condizioni di Haveri, costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio al Del Conero dopo appena mezz’ora. Ma è difficile pensare a un recupero lampo del difensore mancino.