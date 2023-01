Ritorno al passato per coach Botteghi

La sfida tra Romagna Banca Bellaria e Prime Cleaning Riccione, match in programma oggi pomeriggio (h. 17.30) al palasport di Igea, è un ritorno al passato per Claudio Botteghi. Sì, perché l’attuale tecnico del Riccione viene dalla bellezza di 11 stagioni vissute con la Dinamo Bellaria. "No, non può essere una partita come un’altra per me – ammette Botteghi –. Poi ci sono gli interessi di classifica a renderla ancor più intrigante". Già, 29 punti Riccione, seconda in questo girone C di volley C maschile, contro i 26 dei ‘cugini’, terzi. E gli ex si sprecano. L’altra sera, intanto, la Mar Pallavolo Viserba è andata a vincere a San Pietro in Vincoli col San Zaccaria (1-3 lo score; 25-21, 23-25, 24-26, 19-25 i parziali). In C femminile altro derby a Igea tra Bellaria ed Emanuel Riviera (alle 21). Alle 18 la Retina Cattolica riceve il Claus Forlì, alle 20.30 Sg Volley di scena sul campo del Flamigni.